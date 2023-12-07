英制裁中企 陸使館：任何損害中國利益行徑將遭堅決回擊

大陸駐英國大使館倫敦當地時間六6日分別就英國制裁3家中企以及英國在COP28氣候峰會上聲稱中國是碳排放大國以答記者問方式做出回應，就制裁問題，使館發言人稱，中國堅決反對英方違反國際法、濫用單邊制裁、損害中國企業正當權益的行徑，已向英方提出嚴正交涉，任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。而就排放大國說法，發言人則表示，英國這位官員的評論很片面，與事實不相符，缺乏科學性，也未對應對氣候變遷展現應有的正面態度。

12月6日，英國政府以「支持俄羅斯戰爭機器」為由宣布制裁多國46個實體和個人，其中包括3家中國企業，陸駐英使館發言人表示，中國在烏克蘭問題上始終堅持客觀公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決。英國政府則罔顧國內國際民意，不斷火上加油，助長戰事延綿不絕、生靈塗炭，致使和平更加遙遙無期。

他表示，英方不但沒有反思自己的惡劣行徑，反而羅織罪名制裁中國及其他國家企業，這充分暴露了英方的虛偽嘴臉。他說，我們敦促英國政府立即糾正錯誤，撤銷對中國企業的制裁。中國政府將採取堅定有力措施維護中國企業合法權益。我們正告英方，任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。

另關於英方官員在出席《聯合國氣候變遷綱要公約》第28次締約方大會期間談及英國的溫室氣體排放，並聲稱中國是排放大國，1990年以來排放大量增加。使館發言人則稱，英國這位官員的評論很片面，與事實不相符，缺乏科學性，也未對應對氣候變遷展現應有的正面態度。

他說，全球氣候暖化是溫室氣體累積排放的結果。已開發國家在過去200多年的工業化過程中，一直向大氣排放溫室氣體，並對全球氣候變遷負有不可推卸的歷史責任。英國對此也負有歷史責任。

發言人稱，中國一直重信守諾，為全球氣候治理做出重要貢獻。中國大力推動綠色發展。2022年二氧化碳排放強度比2005年下降超過51%。新能源汽車產銷量穩居世界第一，保有量佔全球一半以上。非化石能源裝置佔比提高至50.9%，已全面停止新建境外燃煤電廠，也供應了全球50%的風電和80%的光電設備。中國積極推動氣候變遷國際合作，安排因應氣候變遷南南合作專款超過12億元人民幣，支持廣大發展中國家提升因應氣候變遷能力。

他表示，中國已宣布了碳達峰和碳中和目標。從碳達峰到碳中和，已開發國家普遍將用40—70年，而中國給自己規定的時間只有30年。這充分體現了中國應對氣候變遷的責任擔當和最新貢獻，展現了同發展階段和國情相匹配的氣候雄心與全球領導力。

發言人說，應對氣候變遷是全人類的共同事業。各方要堅持公平、共同但有區別的責任和各自能力原則，全面有效落實《巴黎協定》目標。已開發國家理應也必須承擔率先大幅減排義務，大幅提升為開發中國家提供資金、技術、能力建構支援的力道。在這方面，英國應該做得更好，不要降低減排力度、推遲減排時間表。

他表示，希望英方尊重事實，採取實際行動，與各國一道共同應對人類共同挑戰，而不是推卸責任。