李強會黃循財 推動大陸與新加坡合作升級

被新加坡總理李顯龍提為「接班人」後，新加坡副總理兼財政部長黃循財近日訪問中國大陸，6日在北京與大陸國務院總理李強舉行會見。李強表示，中方願和新方一道，以進一步升級自貿協定為契機，推動中新合作提質升級，更好造福兩國人民。

據央視新聞，李強6日在北京會見黃循財。李強提到，今年初，大陸國家主席習近平和李顯龍共同宣布將中新關係提升為全方位高品質的前瞻性夥伴關係。

李強表示，中方願和新方一道，遵循兩國領導人戰略引領，從地區和全球層面看待兩國關係，堅持高水準戰略互信，推進高品質互利合作，以一步升級自貿協定為契機，推動中新合作提質升級，更好造福兩國人民。

李強還說，中方願和地區國家加強團結協作，為區域一體化持續注入新動力。

據中方發布，黃循財表示，新方高度重視新中關係，願和中方密切高層交往，在經貿、投資、數位經濟等領域深入推進務實合作，為維護地區和平、穩定與發展發揮積極作用，推動新中關係不斷向前發展。

黃循財自5日起訪問中國大陸四天，期間與李強、中共中央財辦主任何立峰、大陸財政部長藍佛安等舉行會面，並將和大陸國務院副總理丁薛祥在天津共同主持召開中新雙邊合作聯合委員會（Joint Council for Bilateral Cooperation）會議，這是JCBC會議於新冠疫情爆發後，首次在中國大陸實體召開，為兩國最高層級的年度雙邊合作機制。

在與何立峰會面時，黃循財還提到，期待和中方加強經貿、金融等領域合作，協助兩國關係持續向前發展。

這是繼五月中的上海和北京行後，黃循財今年第二次訪華，而後在11月初，李顯龍宣布於新加坡下屆國會大選前交棒，由黃循財出任人民行動黨秘書長。