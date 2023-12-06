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耿爽：堅決反對菲侵權挑釁 願就管控仁愛礁局勢與菲商談

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導

據大陸常駐聯合國代表團網站，中國常駐聯合國副代表耿爽紐約當地時間5日在第78屆聯大「海洋和海洋法」議題下發言時，回應有關國家涉南海問題言論。耿爽說，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分。 中方堅決反對菲律賓近期的侵權挑釁行徑，採取必要措施維護自身領土主權，同時致力於通過對話協商妥善處理問題，願就管控仁愛礁局勢與菲方進行商談。

耿爽是在其發言的後半段對南海問題就中國自身立場表達看法，在此之前，耿爽提出應加強團結合作，推動建構「海洋命運共同體」。各國要秉持共商共建共享精神，共護海洋安全、共促進海洋發展、共商海洋治理。

他並就日本將核汙染水排入海中重申，海洋環境與各國前途命運息息相關。今年8月，日本政府無視國際社會強烈反對，不理會本國和他國人民的健康權、發展權、環境權，強行啟動福島核污染水排海，令人深感不安。人為向海洋排放核事故污染水沒有先例，也沒有公認的處置標準。日方必須以真誠的態度同利益攸關方，特別是周邊鄰國充分協商，盡快建立各利益攸關方全面、有效、獨立推進的長期監測機制，防止核污染水排海造成不可挽回的後果。

其後，耿爽闡述了中國倡導綠色漁業的立場與經驗，最後將話題轉到南海問題，他說，個別國家代表發言提到南海問題。 聯合國大會本不是討論南海問題的合適場合，但對於有關錯誤言論，中方必須作出嚴正回應。

耿爽指出，中國在南海的領土主權和海洋權益是在長期歷史過程中形成的，為中國歷屆政府所堅持，符合包括《聯合國憲章》《聯合國海洋法公約》在內的國際法。 中國尊重各國依據國際法在南海享有的航行自由，但堅決反對任何國家以此為名，損害中方主權和安全利益。

耿爽強調，南海仲裁案系菲律賓單方面提起，仲裁庭越權管轄，枉法裁判。 中方不接受、不參與仲裁，不接受、不承認所謂裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動。 處理南海問題，談判協商是現實有效途徑。

耿爽說，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分。 中方堅決反對菲律賓近期的侵權挑釁行徑，採取必要措施維護自身領土主權，同時致力於通過對話協商妥善處理問題，願就管控仁愛礁局勢與菲方進行商談。

耿爽表示，近年來，中國和東盟國家積極推進「南海行為準則」磋商，不斷取得階段性進展。 中國將同包括菲律賓在內的東盟國家一道，加強對話，排除干擾，繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動早日達成「準則」，共同維護南海和平穩定。

聯合國 菲律賓

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