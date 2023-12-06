王毅與卡麥隆通話：中英互為機會，盼英樹立正確對華認知

據大陸外交部昨深夜發布消息，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅昨應約與英國外交發展部長卡麥隆通電話。卡麥隆表示，當今世界任何一國都無法獨自應對全球性挑戰，英中接觸、合作符合雙方利益。英方致力於發展對華關係，願同中方保持交往。王毅也表示，中英關係穩定健康發展，對促進世界和平繁榮也具有戰略性、全球性意義。中英互為發展機會。希望英方樹立正確對華認知。

由於卡麥隆今天出訪美國，將會見包括國務卿布林肯在內的拜登政府的主要官員，這通電話在卡麥隆行前進行，似有對中國大陸展現友好的意涵，並可能預示卡麥隆也有訪問北京的腹案。不過，大陸外交部公布的訊息中，並未談及卡麥隆訪陸的任何事宜。

王毅表示，中英同為聯合國安理會常任理事國，對維護國際和平穩定都負有重要職責。中英關係穩定健康發展不僅符合兩國人民的根本和長遠利益，對促進世界和平繁榮也具有戰略性、全球性意義。中英互為發展機會。希望英方樹立正確對華認知，掌握好中英關係發展的大方向。

王毅表示，中國始終堅定走和平發展道路，對外政策維持連續性穩定。中方堅持倡導多邊主義，反對單邊霸凌行徑；支持自由貿易，反對保護主義。中國的發展是世界和平力量的成長，是國際社會穩定因素的增強。面對變亂交織的國際情勢與層出不窮的全球挑戰，中英要保持溝通與對話，加強協調，深化合作，

卡麥隆則表示，當今世界任何一國都無法獨自應對全球性挑戰，英中接觸、合作符合雙方利益。英方致力於發展對華關係，願同中方保持交往。英方讚賞中方支持多邊主義，期待中方在國際地區議題上發揮更大作用。

雙方就烏克蘭危機等熱門議題交換了意見。王毅重申了中方勸和促談的一貫立場，強調反對任何損害中方正當權益，濫用單邊制裁的行徑。