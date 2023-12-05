美艦進入仁愛礁海域 環時警告是不繫安全繩的高空作業

美國濱海戰鬥艦「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords）4日進入中國大陸聲稱擁有主權的南沙仁愛礁鄰近海域，中通社報導，香港亞洲研究中心主任彭念分析，美軍此舉在於支持菲律賓並威懾中國大陸。環球時報則發表社評指出，美軍這種挑釁是「不繫安全繩的高空作業」，意味著即便中美元首會晤後，南海局勢依舊不平靜。

彭念分析，美國軍艦是自菲律賓小馬可斯政府上台以來，首次闖入仁愛礁海域。他認為，這次美菲雙方必有溝通，且只是開始，未來美菲赴仁愛礁宣示或成為新常態。

彭念稱，未來南海類似海警及漁船碰撞等事件的非軍事衝突概率將增加。不過中美間底線是不爆發衝突，所以不太可能產生常規軍事力量間的擦槍走火。

不過，大陸暨南大學國際關係學院副院長、菲律賓研究中心主任代帆認為，中菲兩國在南海爭議海域對抗越發嚴重。由於美國介入和偏袒菲律賓，未來南海局勢不容樂觀，中菲或有進一步對峙和衝突。

環球社評則指出，美軍這次派出一艘瀕海戰鬥艦，該軍艦特點是戰力不強、速度很快，所以是單純挑釁和試探。可能會讓菲律賓誤判認為美國給其撐腰，甚至會在這種假想的支持下不惜一切代價採取冒險舉措，讓摩擦和衝突的風險極大升高。

環球社評表示，美國選擇在「南海行為準則」談判的關鍵階段、以及菲律賓政權更迭的特殊時期，靠近菲律賓，忽悠菲律賓，「給了菲律賓不切實際的幻想。誰都能看出來，美國介入仁愛礁問題沒安好心。」