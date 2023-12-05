中歐領導人 7日北京會晤

繼十一月舊金山中美峰會後，中國大陸外交部發言人華春瑩昨宣布，經中歐雙方商定，第廿四次中國—歐盟領導人會晤（中歐峰會）將於十二月七日在北京舉行。

大陸外交部指出，大陸國家主席習近平將會見歐盟理事會主席米歇爾和歐盟執委會主席范德賴恩。大陸國務院總理李強將與米歇爾和范德賴恩共同主持會晤。

香港01報導，據歐盟指出，本次會議是與中國舉行最高層接觸、尋求建立具建設及穩定中歐關係的機會。峰會將聚焦中歐關係現狀及俄烏戰爭、中東局勢等國際議題。與會領袖會就確保更平衡、互惠的貿易關係，以及氣候變遷、糧食安全等領域展開討論。

大陸外交部發言人汪文斌昨指出，本次會晤恰逢中歐建立全面戰略夥伴關係廿周年及中歐領導人會晤機制建立廿五周年，中國各界和國際社會廣泛關注。

他指出，當前百年變局加速演進，國際局勢加劇動盪，世界經濟動能不足，全球挑戰層出不窮，中歐關係也面臨新的機遇和挑戰，中歐是夥伴不是對手，雙方共同利益遠大於分歧。雙方通過對話協商探討解決問題的思路，合作應對全球性挑戰。

北京當局此前就積極推動在今年底前舉行中歐領導人會晤。大陸副外長孫衛東十一月廿七日與歐盟對外行動署副秘書長莫拉會面時表示，北京方面願意與歐盟加強溝通協調，為年底前舉行的中歐領導人會晤做準備。

就台海問題，孫衛東當時向莫拉強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，維護台海和平穩定的關鍵是恪守一個中國原則。據中方發布，莫拉表示，歐方堅持一個中國原則，願同中方一道致力於發展建設性和穩定的歐中關係。