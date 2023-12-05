反送中要角周庭宣布棄保 流亡加國

反送中運動要角、香港眾志前副秘書長周庭三日晚間透過其「Instagram」帳號宣布，今年九月已赴加拿大讀書，原定本月要就國安案件向警方報到，但經深思熟慮，考慮到香港形勢、自身安全和健康，「決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。她這項決定形同宣布棄保（放棄保釋安排），選擇流亡加拿大。

日本東京電視台昨播出周庭的專訪，對於會否在海外參與推動香港民主運動，她稱會盡所能讓人們關心香港。被問到是否會申請政治庇護，她表示「我還沒有想清楚」。周庭曾於反送中運動期間，在日本召開記者會呼籲外界關注香港。

一九九六年出生的周庭，是香港泛民主派年輕代表人物之一，是香港眾志創黨成員，曾有「學民女神」、「學運女神」等稱號。她就讀中學時就加入學民思潮，踏上社運及民運之路。二○一四年占中和二○一九年反送中運動，周庭都積極參與。周庭曾被英國金融時報選為二○二一年度全球最有影響力的廿五位女性之一。

港警譴責 批公然挑戰法紀

周庭二○一九年參與反送中運動遭判刑十個月，二○二一年六月出獄，但於八月再被警方拘捕，罪名是「勾結外國或境外勢力危害國家安全」，翌日獲准保釋。今年九月她獲准前往加拿大讀書，但必須在本月底返回香港報到，不過她已表態不會返港。

針對周庭的表態，港警強烈譴責，指其公然挑戰法紀，一生背負「逃犯」之名。大陸外交部昨稱，香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，任何犯罪行為必然受到法律懲處。

周庭三日在ＩＧ連續發表兩篇長文，說明她不返港原因。

服刑出獄 仍陷被拘捕恐懼

周庭回憶監禁期間的恐懼，到出獄前一晚，仍被「無法出獄」的想像和恐怖包圍，也總是想起被鎖上手銬、脫光衣服被檢查等情景，直言二○二一年六月離開監獄，但心中恐懼和不安卻絲毫沒有消失。

提及保釋條件，周庭表示，她仍需遵守國安法的擔保條件，定期報到，但每次報到，她都擔心會隨時再被拘捕，再用某個罪名把她帶走。而她除了大哭、崩潰、顫抖，什麼也做不了。經歷一切，她已罹患創傷後壓力症候群和憂鬱症，身心非常不穩定。

但她今年仍決定赴加拿大讀碩士課程，周庭表示，經過多重關卡，今年七月國安告知，條件之一是由港警國安處人員「陪同」赴大陸。八月某天，她便在五名香港國安陪同下，到了大陸。除了某些吃喝玩樂行程，她還被安排參觀「改革開放展」並被安排到騰訊總部，了解「祖國科技發展」。

她不解，如此強大國家，要將爭取民主的人送入監牢、限制自由，「這何嘗不是一種脆弱呢？」