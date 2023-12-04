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中日韓衛生部長會議北京舉行 探討傳染病大流行應急

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
第十六屆中日韓衛生部長會議3日在北京舉行。（圖／取自大陸國家衛健委官網）
第十六屆中日韓衛生部長會議3日在北京舉行。（圖／取自大陸國家衛健委官網）

第16屆中日韓衛生部長會議月3日在北京舉行，三方簽署合作備忘錄並通過聯合聲明。這是該會議時隔四年再次實體舉行，就傳染病大流行衛生應急準備進行深入交流。

綜合新華社和韓聯社報導，大陸國家衛生健康委員會副主任雷海潮、日本厚生勞動副大臣大島一博、南韓保健福祉部副部長朴敏守、世界衛生組織西太區代理區域主任蘇珊娜·雅各 布、中日韓合作秘書處秘書長李熙燮率團出席會議。

會議回顧了中日韓衛生合作的成就，就三國在傳染病大流行衛生應急準備、加強基層衛生體系韌性、促進全民健康覆蓋、加強老年護理服務促進健康老齡化等領域的做法和經驗進行了 深入交流，探討了三方在上述領域的合作前景。

會議通過了《第十六屆中日韓衛生部長會議聯合聲明》，並在會後由三方共同簽署了《中日韓衛生合作備忘錄》這項標誌性成果。

雷海潮會前分別與大島一博、樸敏守和雅各布舉行會見，並與相關方簽署了《中韓衛生合作諒解備忘錄》、《中日衛生合作諒解備忘錄》、《中日關於老年照護合作 的執行計劃》。

中日韓三國衛生部長會議機制建立於2006年，由中日韓三國輪值舉辦。 中日韓三國衛生部門、世界衛生組織西太區及中日韓合作秘書處共60多名代表參加上述會議。

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