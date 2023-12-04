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拍攝烏軍軍事設施涉洩密 大陸男子遭烏克蘭判刑

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸籍男子王吉賢因在家拍攝烏軍設施並在網路傳播，觸犯烏國洩漏軍事秘密罪，被判有期徒刑5年， 緩刑1年。（圖片截取自「法庭記者」新聞網）
大陸籍男子王吉賢因在家拍攝烏軍設施並在網路傳播，觸犯烏國洩漏軍事秘密罪，被判有期徒刑5年， 緩刑1年。（圖片截取自「法庭記者」新聞網）

在北京與莫斯科不斷加強戰略合作之際，根據烏克蘭「法庭記者」新聞網稱，烏克蘭一地方法院於近日宣布，大陸籍男子王吉賢因在家拍攝烏軍設施並在網路傳播，觸犯了洩漏軍事秘密罪，被判有期徒刑5年， 緩刑1年。

據環球時報報導，烏克蘭敖德薩市濱海區法院11月29日判決表示，今年5月，王吉賢在家中陽台拍攝了烏軍防空武器攔截俄軍空襲的畫面，隨後將影片放在網路進行傳播，並註明了拍攝的時間地點及武器毀傷效果。 此外，王吉賢還於7月和8月再次拍攝類似影片並進行傳播。

烏克蘭法院認為，王吉賢拍攝的內容可供俄軍用於推測烏軍的兵力部署，觸犯了烏國法律中「洩露軍事秘密」的罪行，但考慮到王吉賢主動向烏軍捐贈了15萬格里夫納（ 約合人民幣1萬元）捐款，且在庭審前後均曾表示自己支持烏克蘭的軍事行動，因此法院判決他有期徒刑5年，緩刑1年。

另，當地執法單位將王吉賢拍攝涉案影片的相機及儲存卡作為犯罪工具予以沒收。因法院認為，王吉賢拍攝的內容可供俄軍用於推測烏軍的兵力部署。 當地執法單位將王吉賢拍攝涉案影片的相機及儲存卡作為犯罪工具予以沒收。

烏克蘭 影片 網路

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