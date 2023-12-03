創下全球首例 北京接受塔利班派駐大使

在阿富汗內戰中奪取政權已有兩年餘的塔利班（神學士）外交部發表聲明，中國大陸已經接受其任命的大使，由此北京創下全球首個承認阿富汗塔利班政權派駐大使的紀錄。

根據塔利班外交部二日的聲明，阿富汗新任駐北京大使卡里米於十一月廿四日抵達北京，受到大陸政府阿富汗事務特使岳曉勇接待，卡里米並已向大陸外交部禮賓司司長洪磊遞交國書副本。洪磊稱許這是中阿關係發展的重要一步，北京以前沒干涉阿富汗內政，現在也不會干涉。

卡里米則表態，阿富汗境內不存在對任何人的威脅。洪磊允諾會在不久的將來舉行儀式，讓卡里米向大陸國家主席習近平正式遞交國書正本。

美聯社指出，此次卡里米赴北京，是塔利班政權重新掌權以來首次正式向另一國派遣大使。

大陸已先在今年九月正式向阿富汗派出新大使，由外交部國際司副司長趙星擔任，他履新時受到高規格歡迎，甚至檢閱了塔利班儀仗隊。

塔利班奪權以後，北京方面很早就與之接觸。今年四月，大陸外交部發布「關於阿富汗問題的中國立場」，表示期待阿富汗臨時政府同各國尤其是鄰國友好交往、歡迎阿富汗參與「一帶一路」，並要求阿富汗堅決打擊「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（東伊運）等恐怖勢力。

十月廿五日，大陸外長王毅在西藏會見來訪的阿富汗代理外長穆塔基時表示，大陸願繼續透過阿鄰國協調合作機制等管道，「幫助阿方發展同鄰國關係，並更好地融入區域經濟合作」。據大陸官方統計，自塔利班此次奪取政權以來，大陸累計向其提供人民幣三點八億餘元的人道主義援助；去年雙邊貿易額為五點九五億美元。