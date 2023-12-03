聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅訪越達共識「提升兩國關係」

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中共中央外辦主任王毅2日在河內會見越共中央對外部部長黎懷忠（Le Hoai Trung）。（取自大陸外交部網站）
中共中央外辦主任王毅2日在河內會見越共中央對外部部長黎懷忠（Le Hoai Trung）。（取自大陸外交部網站）

中共政治局委員兼外長王毅近日訪問越南，與多位越南領導人會晤，雙方達成「提升兩國關係」的共識，王毅強調這符合兩國共同願望和共同利益，也有利於地區和世界和平與發展。雙方並將共同推動「南海行為準則」磋商，使南海成為和平合作之海。

越共總書記阮富仲是中共二十大後首位到訪的政要，此次王毅訪越，被外界視為重要訊號。路透社先前曾報導，中共總書記習近平原計畫在十月底或十一月初訪越，隨後援引三名駐河內外交官說法指，訪問或將推遲到十二月。

據大陸外交部消息，阮富仲一日會見王毅，王毅指出志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，他並提到，「在兩國建立全面戰略合作夥伴關係十五年基礎上，雙方就提升兩國關係定位達成共識，可謂水到渠成」，這符合兩國共同願望和共同利益，也有利於地區和世界和平與發展。

王毅與越南副總理陳流光共同主持召開「中越雙邊合作指導委員會第十五次會議」，王毅表示，面對紛繁複雜形勢，中越要不忘初心、團結一致。

陳流光則表示，身為「同志加兄弟」，越南支持中國發展壯大，根據兩國高層達成的共識，妥善有效管控分歧。

就南海爭議，王毅呼籲雙方要恪守高層共識，積極推進海上合作，維護南海來之不易的和平穩定局面。此外，王毅向越南外長裴青山提到，雙方要積極推進海上互利合作，防止域外勢力介入，加快「南海行為準則」磋商，使南海成為和平合作之海。

中越目前雙方關係是二○○八年越共總書記農德孟訪問北京時確立的「中越全面戰略合作夥伴關係」，此次北京方面強調「提升兩國關係」，應是王毅二日在與越共中央對外部部長黎懷忠會見時，進一步表態，「願同越方共同努力，落實好高層共識，籌備好兩國重要政治議程，攜手推進中越命運共同體建設」。

王毅 南海 越南

延伸閱讀

王毅會見越共對外部部長：各領域合作將迎來新高潮

王毅訪越南會見黨政高官 未提及習近平訪越事宜

王毅見阮富仲、武文賞：中國將越南作為周邊外交優先方向

王毅今赴越南主持會議 料為習近平本月中旬訪越作準備

相關新聞

創下全球首例 北京接受塔利班派駐大使

在阿富汗內戰中奪取政權已有兩年餘的塔利班（神學士）外交部發表聲明，中國大陸已經接受其任命的大使，由此北京創下全球首個承認...

王毅訪越達共識「提升兩國關係」

中共政治局委員兼外長王毅近日訪問越南，與多位越南領導人會晤，雙方達成「提升兩國關係」的共識，王毅強調這符合兩國共同願望和...

大陸呼吸道疾病流行「非新病毒」

近期大陸北方多種呼吸道疾病嚴峻，大陸國家衛健委昨天召開記者會說明疫情。衛健委發言人米鋒強調，目前流行的急性呼吸道疾病都是...

單方面免簽 中國為何選了德法等歐洲五國？

（德國之聲中文網）從本周五開始，德國、法國、意大利、荷蘭、西班牙和馬來西亞等國家的公民可以享受免簽入境中國的待遇。這些國家護照的持有者因商務、旅游、探親訪友或過境中國不超過15天，可免辦簽證。 中國

兩岸觀策／邀習來台喝珍奶 何妨先凍台獨黨綱

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴先後表示想請習近平喝珍奶吃芒果冰，但被國台辦接連回應別再自討沒趣。其實兩人若真想邀習來...

中美航天合作可望解凍？ NASA做1件事 想要嫦5採集的月壤

受阻於美國國會2011年通過的「沃爾夫條款」，中美官方航天合作長期處於「冷凍」狀態。香港南華早報1日披露，NASA在日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。