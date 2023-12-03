王毅訪越達共識「提升兩國關係」

中共政治局委員兼外長王毅近日訪問越南，與多位越南領導人會晤，雙方達成「提升兩國關係」的共識，王毅強調這符合兩國共同願望和共同利益，也有利於地區和世界和平與發展。雙方並將共同推動「南海行為準則」磋商，使南海成為和平合作之海。

越共總書記阮富仲是中共二十大後首位到訪的政要，此次王毅訪越，被外界視為重要訊號。路透社先前曾報導，中共總書記習近平原計畫在十月底或十一月初訪越，隨後援引三名駐河內外交官說法指，訪問或將推遲到十二月。

據大陸外交部消息，阮富仲一日會見王毅，王毅指出志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，他並提到，「在兩國建立全面戰略合作夥伴關係十五年基礎上，雙方就提升兩國關係定位達成共識，可謂水到渠成」，這符合兩國共同願望和共同利益，也有利於地區和世界和平與發展。

王毅與越南副總理陳流光共同主持召開「中越雙邊合作指導委員會第十五次會議」，王毅表示，面對紛繁複雜形勢，中越要不忘初心、團結一致。

陳流光則表示，身為「同志加兄弟」，越南支持中國發展壯大，根據兩國高層達成的共識，妥善有效管控分歧。

就南海爭議，王毅呼籲雙方要恪守高層共識，積極推進海上合作，維護南海來之不易的和平穩定局面。此外，王毅向越南外長裴青山提到，雙方要積極推進海上互利合作，防止域外勢力介入，加快「南海行為準則」磋商，使南海成為和平合作之海。

中越目前雙方關係是二○○八年越共總書記農德孟訪問北京時確立的「中越全面戰略合作夥伴關係」，此次北京方面強調「提升兩國關係」，應是王毅二日在與越共中央對外部部長黎懷忠會見時，進一步表態，「願同越方共同努力，落實好高層共識，籌備好兩國重要政治議程，攜手推進中越命運共同體建設」。