黴漿菌加上流感 美專家憂中國嚴峻病毒感染潮

中國呼吸道疾病延燒，黴漿菌尚未退場，流感高峰又將至；美國衛生專家憂心，流感和呼吸道合胞病毒等其他傳染性更強、更致命的病毒可能會造成更嚴峻的感染潮。

美國之音今天報導，中國兒科門診近日仍處於高壓情勢，出現多種呼吸道傳染病高發生率、至少7種病原體同時流行的情況。

中國提供給世界衛生組織（WHO）的數據，黴漿菌自5月以來一直在傳播，呼吸道合胞病毒、腺病毒、流感病毒自10月以來造成兒童門診和住院人數增加。目前，黴漿菌在中國還沒有完全退場，外界尚不知道和其他病毒疊加感染後會產生何種後果。

美國田納西州范德比大學（Vanderbilt University）醫學院傳染病學教授夏夫納（William Schaffner）對美國之音表示，去年冬天，美國等西方國家經歷了流感和呼吸道合胞病毒的提前爆發，伴隨著COVID-19病毒的增加，但是沒有檢測到黴漿菌增加，這似乎很不尋常。

夏夫納指出，黴漿菌也有季節性分布，全年都可能發生，冬季感染的情況更多。它確實對幼兒有更顯著的影響，有時可能從簡單的呼吸道感染，嚴重到引起肺炎。但大規模爆發是非常不尋常的。

紐約西奈山伊坎醫學院副教授史派羅（AnnieSparrow）28日撰文表示，中國肺炎患兒住院人數激增的背後原因可能包括，黴漿菌與COVID-19結合時會更致命；針對兒童的抗生素產生了抗藥性。

蘭德公司中國政策研究主任黃志環（JenniferBouey）認為，一個巨大的挑戰在於治療黴漿菌的前線抗生素在中國的抗藥性很普遍。在美國和歐洲的所有黴漿菌肺炎病例中，抗藥性發生率約為10至30%，在亞洲這一比例約為80至90%。北京進行的研究表明，2008年的發生率為68%，2012年上升至97%。

不過，黴漿菌肺炎高峰過後，可能醞釀更大的威脅。北京市疾管中心副主任王全意近期接受新京報採訪時表示，今年的流感高峰可能提早到來。

黃志環表示，她最擔心的是，在中國醫療系統應該為即將到來的流感、COVID-19和呼吸道合胞病毒季節做好準備的時候，高密度求診將使得兒科專科醫院的醫療系統不堪重負。