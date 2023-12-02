美眾議院要求撤銷香港經貿辦特權 港官員：損人不利己

美國眾議院外交事務委員會日前通過一項法案，要求拜登政府撤銷香港經貿辦特定的特權和豁免。香港商務及經濟發展局局長丘應樺2日回應，美國對香港過去十年貿易順差達2,800多億美元，此舉恐影響美方在港貿易，「損人不利己」。

綜合港媒、自由亞洲電台報導，美國眾議院外交事務委員會11月30日通過「香港經濟貿易辦事處認證法」，要求美國總統在香港不再享有高度自治權的情況下，取消香港經貿辦特定的特權和豁免。

眾議員史密斯（Chris Smith）在審議會議上表示，香港經貿辦被賦予了類似大使館的地位和相應的特權和豁免權，但現時辦事處已成為中國的「前哨」，是中國長臂管轄壓迫的延伸，不斷騷擾流亡美國的香港民主人士，「在這個關鍵時刻推動這項法案，表示我們看穿了這場鬧劇。」

香港商務及經濟發展局局長丘應樺2日出席電台節目時表示，相關說法與事實不符，並對美國作出強烈譴責。他還將該法案形容是「損人不利己」，因美國與香港的貿易順差在十年內為2,800多億美元，一旦落實法案措施，將影響美國在香港的貿易，

丘應樺表示，港府會思考其他方法，協助香港商界與美國做生意，並等待事情明朗化再作下一步行動，「希望當地政府能有明智的做法，不要做點損人不利己和無理的決定，影響雙方商貿關係」。

此前11月30日，香港政府發出新聞稿回擊時便提到，美國在香港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去十年達2,849億美元，是其全球貿易夥伴中最高，有超過1,200家美國公司在香港設有業務。

港府強調，若美方一意孤行，藉該法案破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業的利益。

港府還說，該法案以政治目的抹黑並攻擊香港經貿辦在推動港美之間互惠互利的經貿關係及文化交流的工作，強烈譴責這些因個別政治利益而破壞貿易關係的圖謀，並嚴正促請美方不再違反國際關係的基本準則，立即停止對香港特區的政治抹黑攻擊和干涉香港事務。