聽新聞
test
0:00 / 0:00

香江風情／14歲少年成毒販 香港怎麼辦

聯合報／ 香港特派員李春

香港警方今年為青少年舉辦的「禁毒季」結束，但就在活動結束跨入十二月之際，香港警方破獲一個毒品儲存倉，拘捕三名男女，而主犯居然是一名十四歲少年。

香港警方自九月至十一月舉辦「禁毒季」，活動主題是「咪仔星空奇遇記」，選定吉祥物「咪仔」來宣傳禁毒資訊。今年警方的「禁毒季」活動有許多新招，包括可以上禁毒宣傳車上試聞大麻、可卡因、冰毒等毒品氣味，了解不同毒品，讓人特別是令青少年能提早辦識身邊潛在的吸毒者及不法場所，保護自己。

但活動才剛結束，十二月一日，警方一天之內公布三起毒品案，其中一起是警方在粉嶺皇后山邨搗破一個毒品儲存倉，抓走三人，包括十四歲少年、七十二歲的男子、四十八歲的女子。

本以為是父母販毒，孰料主犯竟是他們的十四歲兒子。

父親供稱是清潔工、母親供稱是建築工人，家貧少年貪財，被販毒集團招攬，輟學為收取數千港元報酬，就將住所闢作毒品儲存倉。

警方是在皇后山邨發現這名可疑少年，在他身上查獲約三百五十克海洛因，之後在其住所搜出約六點三公斤海洛因。警方其後再搜查葵涌一個工廈迷你倉中起獲約十四公斤海洛因，涉案毒品黑市值約一千六百萬港元（約六千三百萬台幣）。

目前少年被捕和暫控「販運危險藥物」等兩項罪名，二日交粉嶺裁判法院提堂，其父母則獲准保釋待查。十四歲少年可能不算涉毒案最年輕的嫌犯，但卻可能是一單案件中最年輕的主犯。

今年以來，香港整體毒品案較去年下降，早前的數據說今年前八個月毒品案跌百分之十六點三，香港警務處長蕭澤頤也說，今年首三季青少年觸犯與毒品有關罪行的數字下降，有一百三十名二十一歲以下青年和少年因犯嚴重毒品罪行被捕，人數是十年來新低。

但香港毒品案還是有新特點，一是破案中檢獲的多種毒品檢獲量均上升，增幅最大是大麻植物，增加逾六倍，再就是可卡因，檢獲量亦增二點八倍。

二是海外偷運毒品數量大增，香港海關說上半年在香港國際機場共偵破六百零四宗毒品案件，涉約二公噸多懷疑毒品，檢獲量及案件數目較去年同期大升八成；三是青少年涉毒品總人數減少，但是呈現由被動吸毒，發展到參與運毒甚至製毒，情況令人吃驚。

毒品 香港

延伸閱讀

製毒師出獄後重操舊業山區製毒 警查緝逃竄摔斷腿遭逮

桃園敏盛、林口長庚志工隊 獲衛生保健服務績優表揚

港高鐵明年直達梅州僅1.75小時 至少省時一半

香港中文大學、航天局合作 擬研製發射衛星

相關新聞

王毅赴越 外媒：為習出訪準備

大陸外長王毅昨天啟程訪問越南，主持中越雙邊合作會議，外媒報導稱，中越正商議大陸國家主席習近平於本月中旬訪越，相信王毅是為...

陸福建艦 進行繫泊試驗

大陸國防部發言人吳謙十一月卅日首度證實，大陸第三艘航母福建艦目前正在進行繫泊試驗。大陸軍事專家昨天進一步表示，這是在艦艇...

香江風情／14歲少年成毒販 香港怎麼辦

香港警方今年為青少年舉辦的「禁毒季」結束，但就在活動結束跨入十二月之際，香港警方破獲一個毒品儲存倉，拘捕三名男女，而主犯...

季辛吉形塑一中政策 陸官媒：他代表的理性聲音正增強

大陸央視旗下新媒體帳號「日月譚天」1日刊文表示，歷史會銘記美國前國務卿季辛吉對塑形和堅持美國的「一個中國政策」、推動中美...

續任海基會董事長 李大維：盼兩岸兩會能務實互動溝通

海基會新一屆董監事1日就任，並舉行聯席會議選舉新一屆正副董事長。會上，李大維獲董監事全數同意，續任海基會第12屆董事長，...

中印邊境事務磋商會議 雙方同意改善談判諮詢機制

中印持續就未解的邊界爭議進行磋商。中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）第28次會議30日召開，雙方同意「儘早」舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。