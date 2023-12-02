香江風情／14歲少年成毒販 香港怎麼辦

香港警方今年為青少年舉辦的「禁毒季」結束，但就在活動結束跨入十二月之際，香港警方破獲一個毒品儲存倉，拘捕三名男女，而主犯居然是一名十四歲少年。

香港警方自九月至十一月舉辦「禁毒季」，活動主題是「咪仔星空奇遇記」，選定吉祥物「咪仔」來宣傳禁毒資訊。今年警方的「禁毒季」活動有許多新招，包括可以上禁毒宣傳車上試聞大麻、可卡因、冰毒等毒品氣味，了解不同毒品，讓人特別是令青少年能提早辦識身邊潛在的吸毒者及不法場所，保護自己。

但活動才剛結束，十二月一日，警方一天之內公布三起毒品案，其中一起是警方在粉嶺皇后山邨搗破一個毒品儲存倉，抓走三人，包括十四歲少年、七十二歲的男子、四十八歲的女子。

本以為是父母販毒，孰料主犯竟是他們的十四歲兒子。

父親供稱是清潔工、母親供稱是建築工人，家貧少年貪財，被販毒集團招攬，輟學為收取數千港元報酬，就將住所闢作毒品儲存倉。

警方是在皇后山邨發現這名可疑少年，在他身上查獲約三百五十克海洛因，之後在其住所搜出約六點三公斤海洛因。警方其後再搜查葵涌一個工廈迷你倉中起獲約十四公斤海洛因，涉案毒品黑市值約一千六百萬港元（約六千三百萬台幣）。

目前少年被捕和暫控「販運危險藥物」等兩項罪名，二日交粉嶺裁判法院提堂，其父母則獲准保釋待查。十四歲少年可能不算涉毒案最年輕的嫌犯，但卻可能是一單案件中最年輕的主犯。

今年以來，香港整體毒品案較去年下降，早前的數據說今年前八個月毒品案跌百分之十六點三，香港警務處長蕭澤頤也說，今年首三季青少年觸犯與毒品有關罪行的數字下降，有一百三十名二十一歲以下青年和少年因犯嚴重毒品罪行被捕，人數是十年來新低。

但香港毒品案還是有新特點，一是破案中檢獲的多種毒品檢獲量均上升，增幅最大是大麻植物，增加逾六倍，再就是可卡因，檢獲量亦增二點八倍。

二是海外偷運毒品數量大增，香港海關說上半年在香港國際機場共偵破六百零四宗毒品案件，涉約二公噸多懷疑毒品，檢獲量及案件數目較去年同期大升八成；三是青少年涉毒品總人數減少，但是呈現由被動吸毒，發展到參與運毒甚至製毒，情況令人吃驚。