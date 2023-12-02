陸福建艦 進行繫泊試驗

大陸國防部發言人吳謙十一月卅日首度證實，大陸第三艘航母福建艦目前正在進行繫泊試驗。大陸軍事專家昨天進一步表示，這是在艦艇所有系統安裝完畢後進行的一系列測驗，包含動力、通訊系統等，以確認船舶具備適航條件，是艦艇海試之前非常重要的一個步驟。

美國「海軍新聞」日前指出，一個測試飛行器（俗稱小紅車）從福建艦的兩個前彈射器位置之一發射，隨後落入福建艦前方水域。報導稱，此前，一艘用於移動船體部件的大型駁船（貨物運輸船）也從福建艦前方的繫泊位置移走，為測試讓路。上述的試驗稱作「靜載」測試，由於福建號是大陸首艘配有電磁彈射系統的航母，相關測試消息受到矚目。

大陸國防部十一月卅日下午召開例行記者會，發言人吳謙首度證實福建艦正在進行繫泊試驗，但他未進一步說明具體時程安排。

環球時報一日報導指出，繫泊試驗是在艦艇海試之前非常重要的一個步驟，需要測試的內容很多。

大陸軍事專家張學峰表示，包含檢查船體、動力裝置、機械設備、電氣設備及各種裝備的製造、安裝的完整性和可靠性，確保船舶具備適航條件。

另一名軍事專家宋忠平表示，電磁彈射系統的「靜載」試驗是繫泊試驗中最重要的組成部分，需要對最關鍵的電磁彈射器進行相關性能測試。雖然試驗在航母靜止狀態下進行，但在這次測試中，福建號曾經進行移動，又返回了正常的停泊位置，宋忠平分析，這是因為測試使用的是斜角甲板上的第三號電磁彈射器，可能需要福建艦移動一小段距離以調整位置。

他並指出，繫泊試驗期間，電力系統更多是靠岸上供電，而不是靠航母自身動力供電。當然航空母艦自身動力也會進行試驗來確保功能性的完整，但很大可能不是滿負荷地工作。

宋忠平還說，從福建艦旁邊還有一艘保母船的跡象，表明隨船測試的技術人員也已經到位，這些都表明福建艦的海試即將開始，武器測試、戰鬥測試將是海試時的重點。

福建艦是大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻擋裝置，滿載排水量八萬餘噸，去年六月十七日下水。