聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸福建艦 進行繫泊試驗

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國國防部發布福建艦最新進度，正在開展繫泊試驗。（新華社資料照片）
中國國防部發布福建艦最新進度，正在開展繫泊試驗。（新華社資料照片）

大陸國防部發言人吳謙十一月卅日首度證實，大陸第三艘航母福建艦目前正在進行繫泊試驗。大陸軍事專家昨天進一步表示，這是在艦艇所有系統安裝完畢後進行的一系列測驗，包含動力、通訊系統等，以確認船舶具備適航條件，是艦艇海試之前非常重要的一個步驟。

美國「海軍新聞」日前指出，一個測試飛行器（俗稱小紅車）從福建艦的兩個前彈射器位置之一發射，隨後落入福建艦前方水域。報導稱，此前，一艘用於移動船體部件的大型駁船（貨物運輸船）也從福建艦前方的繫泊位置移走，為測試讓路。上述的試驗稱作「靜載」測試，由於福建號是大陸首艘配有電磁彈射系統的航母，相關測試消息受到矚目。

大陸國防部十一月卅日下午召開例行記者會，發言人吳謙首度證實福建艦正在進行繫泊試驗，但他未進一步說明具體時程安排。

環球時報一日報導指出，繫泊試驗是在艦艇海試之前非常重要的一個步驟，需要測試的內容很多。

大陸軍事專家張學峰表示，包含檢查船體、動力裝置、機械設備、電氣設備及各種裝備的製造、安裝的完整性和可靠性，確保船舶具備適航條件。

另一名軍事專家宋忠平表示，電磁彈射系統的「靜載」試驗是繫泊試驗中最重要的組成部分，需要對最關鍵的電磁彈射器進行相關性能測試。雖然試驗在航母靜止狀態下進行，但在這次測試中，福建號曾經進行移動，又返回了正常的停泊位置，宋忠平分析，這是因為測試使用的是斜角甲板上的第三號電磁彈射器，可能需要福建艦移動一小段距離以調整位置。

他並指出，繫泊試驗期間，電力系統更多是靠岸上供電，而不是靠航母自身動力供電。當然航空母艦自身動力也會進行試驗來確保功能性的完整，但很大可能不是滿負荷地工作。

宋忠平還說，從福建艦旁邊還有一艘保母船的跡象，表明隨船測試的技術人員也已經到位，這些都表明福建艦的海試即將開始，武器測試、戰鬥測試將是海試時的重點。

福建艦是大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻擋裝置，滿載排水量八萬餘噸，去年六月十七日下水。

福建 國防部 陸軍

延伸閱讀

超強的！金門監獄「大哥」水電班7人參加筆試全過關

福建艦電磁彈射測試成功 網讚「水花太給力」 海試近了

福建號艦徽亮相 官宣艦載機：殲35配海盤子

福建新任副省長 江爾雄老家在彰化

相關新聞

王毅赴越 外媒：為習出訪準備

大陸外長王毅昨天啟程訪問越南，主持中越雙邊合作會議，外媒報導稱，中越正商議大陸國家主席習近平於本月中旬訪越，相信王毅是為...

陸福建艦 進行繫泊試驗

大陸國防部發言人吳謙十一月卅日首度證實，大陸第三艘航母福建艦目前正在進行繫泊試驗。大陸軍事專家昨天進一步表示，這是在艦艇...

香江風情／14歲少年成毒販 香港怎麼辦

香港警方今年為青少年舉辦的「禁毒季」結束，但就在活動結束跨入十二月之際，香港警方破獲一個毒品儲存倉，拘捕三名男女，而主犯...

季辛吉形塑一中政策 陸官媒：他代表的理性聲音正增強

大陸央視旗下新媒體帳號「日月譚天」1日刊文表示，歷史會銘記美國前國務卿季辛吉對塑形和堅持美國的「一個中國政策」、推動中美...

續任海基會董事長 李大維：盼兩岸兩會能務實互動溝通

海基會新一屆董監事1日就任，並舉行聯席會議選舉新一屆正副董事長。會上，李大維獲董監事全數同意，續任海基會第12屆董事長，...

中印邊境事務磋商會議 雙方同意改善談判諮詢機制

中印持續就未解的邊界爭議進行磋商。中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）第28次會議30日召開，雙方同意「儘早」舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。