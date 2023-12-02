王毅赴越 外媒：為習出訪準備

大陸外長王毅昨天啟程訪問越南，主持中越雙邊合作會議，外媒報導稱，中越正商議大陸國家主席習近平於本月中旬訪越，相信王毅是為此預做準備，雙方還將探討加強一條連接中越並穿過越南稀土核心地帶的鐵路，以進一步強化雙邊關係。

王毅此行是應越南副總理陳流光邀請赴越訪問，並主持中越雙邊合作指導委員會第十五次會議。越南媒體報導，王毅預計將與越共總書記阮富仲、越南國家主席武文賞會面，並舉行外長級別會談。

在此之前，中越兩國已展開經貿領域對話，大陸商務部長王文濤赴越與越南工貿部長阮鴻延共同主持召開十一月廿七日舉行的中越經貿合委會第十二次會議。

在兩國近來密切接觸背景下，彭博引述知情人士報導，中越兩國代表正探討確定習近平在十二月十四日至十六日訪問越南，具體日期將由中方決定，王毅此行將安排相關事宜。

路透進一步引述越南官員揭露，中國和越南正在商討對越南有欠發達的鐵路系統進行可能的重大升級，以加強一條穿越越南稀土核心地帶並到達該國北部主要港口的鐵路路線。該官員稱，這也將進一步認證越南在全球供應鏈中日益重要的戰略作用，因為包括美國在內的主要大國都在爭奪他們在越南的影響力。

中國大陸是越南最大的貿易夥伴和主要投資者，不過在近年中美關係緊張之際，越南試圖遊走在兩個大國之間，例如去年中共二十大後，越共總書記阮富仲是首位訪華的外國政要，當時雙方承諾管控南海分歧，後越南總理范明政、國家主席武文賞也分別於今年六月、十月訪華

但同一時間，美國總統拜登九月訪問越南時，將兩國關係提升至「全面戰略夥伴」，推動半導體領域合作，范明政也在幾天後訪美，反映美越關係回溫，讓中越關曾一度受到波及，傳出越南海鮮等產品在中越口岸通關受阻。路透報導還稱，儘管中越經濟聯繫蓬勃發展，但兩國在南海捲入長達多年的爭端，雙方還曾在上世紀七十年代末爆發短暫的海戰（赤瓜礁戰役）。

若習近平出訪成行，將是他時隔六年多後再次訪問越南，習近平過去曾在二○一五年、二○一七年兩次訪越，前一次發表了題為「共同譜寫中越友好新篇章」的演講，後一次與美國時任總統川普、俄國總統普亭等一同出席APEC峰會。