南華早報記者10月底赴京採訪後失聯

日本共同社30日報導，香港南華早報資深記者陳敏莉（Minnie Chan），10月底前往北京採訪「香山論壇」後失聯，其友人擔心她可能正遭到當局調查。

陳敏莉專門報導大陸國防、外交議題。北京「香山論壇」10月底登場，活動停了三年後復辦，加上大陸防長李尚福先前被免職，外界關注大陸軍事高層及論壇動態。陳敏莉於10月29日至31日前往北京採訪，最後一次有人聯絡到她是在11月1日，隨後下落不明。

共同社曾向南早查詢陳敏莉失聯一事，南早透過電郵回應表示，陳敏莉現正休假，但基於隱私不會提供更多細節。

陳敏莉撰寫的最後一篇報導於11月1日刊登在南早網站，是關於中國面對以哈衝突最重要、迫切要做的事什麼。

據報導，她的私人社交媒體X帳號則定格在10月20日。而她的Facebook雖然於11月1日及11日都還有發文，但也都有人留言問「她在哪裡？」其中包含軍事專家平可夫，他在貼文下方留言：「這個不是她貼的。她在哪裡？」、「我再提醒一次：她在哪裡？」

自由亞洲電台報導，平可夫表示，陳敏莉平時都會點讚他分享的文章，但11月就沒有再點讚，且根本沒看，令他感到奇怪。

陳敏莉自2005年起任職於南華早報，是中國版資深記者，主要負責大陸國防、外交、政治等議題，曾多次作出與大陸軍事發展有關的報導。她畢業於香港大學國際公共事務碩士學位。