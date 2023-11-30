快訊

12月九大新制上路看過來！高鐵早鳥票實名制、小三通可線上購票

在健身界小有名氣！網紅驚傳「心臟驟停」猝逝 享年30歲

中職／60人名單出爐！桃猿名單外有鄉長、郭嚴文戰力最猛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美駐北京大使伯恩斯擔憂 美國恐失去一代「知華派」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國駐北京大使伯恩斯強調維持美中各層面人文交流的重要性，他擔憂美國可能失去一代「知華派」。（路透）
美國駐北京大使伯恩斯強調維持美中各層面人文交流的重要性，他擔憂美國可能失去一代「知華派」。（路透）

美國駐北京大使伯恩斯在香港《南華早報》30日刊登的專訪中表示，美中必須恢復各層面的人文交流，以防止兩國微妙的關係再次偏離軌道。他並提到，如今在中國的美國留學生人數已大不如前，他為美國可能失去一代「知華派」而感到擔憂。

大陸國家主席習近平11月15日在舊金山出席美國友好團體聯合歡迎宴會時宣布，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來五年願邀請五萬名美國青少年來華交流學習。伯恩斯對此表示歡迎。

他指出，「我們不能讓下一代美國學生不了解中國，不會說普通話。不然，20、30年後影響就會顯現出來。」

針對11月中拜習會，中美兩國領導人在恢復雙方人文交流上達成的共識，伯恩斯形容，這是此次兩國元首會晤的一個「重大勝利」。他認為，人文交流是保持兩國關係穩定的基石。

伯恩斯說，「我們兩國政府之間存在著競爭和爭議關係，但在民間層面上，雙方保持聯繫真的很重要。」

伯恩斯強調，美中關係經不起雙方關係減少的代價，兩國必須恢復各個層面的人文交流，以防止「微妙的關係再次偏離軌道」。他還特別提到，美中應擴大留學生規模。「我們需要更多的（美國）年輕人了解中國，我們需要招募中國專家」。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，美國《外交政策》雜誌早前也曾援引哈佛大學費正清中國研究中心前主任墨菲（Daniel Murphy）的警告稱，美國正在失去一代「知華派」，這恐將嚴重阻礙未來華盛頓對中國的了解和認知。

美國 伯恩斯 習近平 美中關係

延伸閱讀

季辛吉辭世 小布希：美國失去對外事務最可靠聲音

最有權力國務卿季辛吉穿梭外交 迄今影響美中關係

法外長本周訪華 緩和反補貼調查貿易緊張

MLB／想一次打包大谷翔平、山本由伸？傳道奇認真思考可能性

相關新聞

國際聲譽低於天安門事件 美學者揭中共「3挑戰 」：黨內傳雜音

美國資深中國研究學者沈大偉認為，當前中國大陸國際聲譽比天安門事件更低，他並提出中共政權現在面臨三大挑戰，許多挑戰在政治體...

美駐北京大使伯恩斯擔憂 美國恐失去一代「知華派」

美國駐北京大使伯恩斯在香港《南華早報》30日刊登的專訪中表示，美中必須恢復各層面的人文交流，以防止兩國微妙的關係再次偏離...

日藥企高管被控間諜遭北京拘押 日本大使首獲准探視

日本共同社報導，日本駐華大使垂秀夫28日在北京對遭中國關押的安斯泰來製藥公司日籍男性高層實施領事探視。據稱，該男性的健康...

調查局長：中國想介選 會盡力查察維護國安

調查局長、展望與探索雜誌社發行人王俊力今天表示，中國大陸非常關注台灣這次選舉，也用各樣形式想要介入，法務部調查局會盡力查...

中國「白紙運動」周年 改變了什麼？

中國在新冠疫情期間採取的嚴格「清零」政策，不僅幾乎掏空了多地地方政府的財政，迄今仍苟延殘喘，還差點引發了另一場六四。當民...

湄洲媽祖來台卡關 內政部：218人非宗教人士

關於中國大陸福建湄洲媽祖來台巡安疑遭阻一事，內政部長林右昌今天表示，因申請來台者多人均非宗教人士，所以要求補件說明，但迄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。