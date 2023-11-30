陸駐美大使謝鋒：季辛吉將永遠活在中國人民心中

美國前國務卿季辛吉29日逝世，大陸駐美大使謝鋒在社交平台上發文表示，季辛吉將「作為最珍貴的老朋友永遠活在中國人民心中」。

謝鋒30日在社交平台X上發文表示，「得知季辛吉博士去世，享年100歲，我深感震驚和悲痛」。他向季辛吉遺孀與家人表示最深切的哀悼，並指出「這對我們國家和世界來說都是巨大的損失」。

謝鋒稱，「歷史將銘記這位百歲老人為中美關係所做的貢獻，他將作為最尊貴的老朋友永遠活在中國人民心中」。

季辛吉甫於今年7月訪問大陸，根據大陸官方通稿，在與中共總書記習近平會見時，季辛吉強調，「當前形勢下，應該遵守『上海公報』確定的原則，要理解一個中國原則對於中國的極端重要性，推動美中關係朝著積極方向發展」。

習近平則盛讚季辛吉是「以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界」，他強調，「我們不會忘記老朋友，不會忘記你為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻」。