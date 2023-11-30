陸委會主委邱太三喊話北京：逐步消弭兩岸間敵意螺旋

陸委會主委邱太三30上午出席研討會時，再度向北京喊話表示，維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，應採取開放、務實態度面對兩岸交流，逐步消弭兩岸間的敵意螺旋，重建雙方的善意互信。

邱太三30日上午在遠東香格里拉飯店舉辦的「一黨專政下的『中國式現代化』」國際研討會，做出上述表述。邱太三提到，在這個高度威權國家積極對外擴張，全球民主體制遭遇空前挑戰，人類文明的躍升與反挫、危機與機遇並存的時刻，舉辦這場研討會別具有意義。

他指出，中國大陸十年來積極由經濟大國轉型成為軍事強國，在企圖併吞台灣的同時，也全面挑戰以規則為基礎的國際秩序，對於台海和平穩定與區域安全繁榮都造成重大威脅。他引用英國前首相邱吉爾名言「不要浪費一場好的危機」說道，台海面臨的安全危機，是來自於威權中國的威脅與挑戰，中華民國台灣政府將與全球民主國家共同密切關注中共政策變化、採取因應對策。

邱太三表示，當前中共為實現其所謂「中華民族偉大復興中國夢」，積極宣揚透過「中國式現代化」達成「建設社會主義現代化強國」目標，然而我們必須密切關注，在中共一黨專政的威權體制之下，其所謂「具中國特色的社會主義現代化」與「共同富裕」的發展路徑，如果無法讓中國大陸民眾真正享有基本人權保障、民主自由的生活方式與更好的生活品質，終將只能淪為另一個中國威權統治的政策工具與宣傳口號。

他提到，面對俄烏戰事陷入膠著、以哈衝突又起的複雜情勢，國際社會更加體認到維持台海和平穩定對於國際社會的安全與繁榮時數不可或缺，因而同聲反對中共片面改變台海現狀的企圖與作為。

邱太三重申政府「四個堅持」的立場，強調政府「信守承諾、維護現狀」。他並呼籲北京當局，應當體會和平與繁榮彌足珍貴，只有憑藉安全穩定的國際環境，中國大陸才有可能真正受國際社會尊重，順利步向現代化和平發展道路。

邱太三繼而喊話，維持台海和平穩定是兩岸共同責任，北京應擔當起一個負責任的大國，對於全球和平穩定應有的義務與責任，停止對台灣進行威嚇與脅迫，放棄僵化的政治框架，正視中華民國台灣客觀存在的事實，以「對話」代替「對抗」，用「合作」取代「衝突」，採取務實、開放態度面對兩岸交流，逐步消弭兩岸間的敵意螺旋，重建雙方的善意互信，建構良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。