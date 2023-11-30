王毅赴美：不能重燃戰火

以色列與哈瑪斯雙方同意將休戰協議延至卅日，在休戰協議將到期之際，大陸廿九日於聯合國安理會主持召開以巴問題高級別會議，中共外事辦主任兼外長王毅赴美主持會議，先與聯合國祕書長古特雷斯、數國外長會面，表態「決不能讓戰火重燃」等解決問題的立場。

這次安理會高級別會議，時值大陸任滿安理會輪值主席國之日與以哈休戰協議屆滿之日，此前安理會已於十五日首度通過以巴局勢決議，這次北京能否再有所突破備受關注。王毅廿八日在紐約分別會見古特雷斯、巴西外長維艾拉、馬來西亞外長贊比里，他向古特雷斯強調，安理會第二七一二號決議是推動停火的第一步，現在的關鍵在於臨時休戰協議能否延續。

王毅並同時呼籲盡快召開更具權威、更大範圍、且更有實效的國際和會，制定重啟「兩國方案」的路線圖以及時間表。

根據大陸官方通稿，維艾拉、贊比里都表示「贊同」大陸的立場，願意與大陸「密切配合」推動安理會採取新行動、推動會議成功。

在王毅啟程赴美之際，大陸官媒環球時報英文版廿八日發表一篇評論文章，強調大國干預地區政治的策略不再奏效，「兩國」方案解決的新時代已經來臨。加薩人民「沒有時間玩地緣政治遊戲，只是懇求國際社會不要讓這場長期衝突中和平的渺茫希望被埋在加薩的廢墟下」。