大陸控媽祖、關公來台被卡 陸委會：還在等補件

大陸國台辦發言人陳斌華29日上午在記者會上對於湄洲媽祖、漳州關帝無法來台，批評民進黨政府是「對媽祖、關帝也沒有起碼的尊重」，也質疑政府對媽祖來台標準不一。對此，陸委會表示，迄今主管機關還在等邀請單位補正資料，並沒有駁回，陸委會批評國台辦「顯然對本案無知下做出錯誤評論」。

陸委會29日表示，大陸湄洲媽祖和東山關帝廟相關人員申請來台案，一直都由主管機關依程序處理中，「所謂遭駁回是惡意的假訊息」。目前邀請單位送件申請資料多有疏誤，應備資格文件不齊，「主管機關前已數次函請邀請單位說明，迄今主管機關還在等待邀請單位的補正資料」。

陸委會強調，政府正面看待各種兩岸交流能健康有序進行，「我們歡迎宗教交流」，但「希望陸方不要一面信奉無神論，長期打壓迫害宗教自由不遺餘力，又為了政治統戰，操控利用宗教民間信仰，善良虔誠的台灣民眾不會相信陸方這種政治性的胡亂指控」。

對於江蘇昆山慧聚天后宮媽祖回台，陸委會表示這係在我方信眾依一般入出境程序處理下，順利完成，「國台辦顯然對本案無知下做出錯誤評論」。

目前湄洲媽組來台事件，相關紛爭已經延宕超過一個月，起初湄洲媽組原訂11月3日至13日來台繞境，陸委會9月先是表示目前主管機關還未收到陸方的申請，不久後傳出遭內政部以不符「必要性、急迫性及不可替代性」而否決。陸委會10月26日指出，申請單位造冊提供的來台人士名冊比較簡略，主管機關還要求補件。

湄洲媽祖祖廟28日在微信公眾號指出，原訂11月27日到12月6日赴台，但「民進黨當局卻以所謂不具『必要性、急迫性和不可替代性』為由百般刁難、粗暴阻擋，致使此次媽祖金身赴台巡安無法成行」。