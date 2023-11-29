陸國台辦批賴蕭配 陸委會回嗆：顯現焦躁不安

大陸國台辦發言人陳斌華29日上午在記者會上，面對媒體詢問民進黨及正副總統候選人賴清德與蕭美琴的政治立場，評價兩人是「雙毒組合」，對此陸委會回應指出，這顯現中共焦躁不安、嚴重缺乏自信，並對中共對台作為再度表示失望。

陸委會29日晚間發布新聞稿指出，中共面對台灣日益鞏固「四個堅持」的主流民意，「顯現出焦躁不安，嚴重缺乏自信」。陸委會提到，中共對特定總統候選人嚴詞抨擊等文攻武嚇手段企圖強力介選，但「只會徒增台灣民眾的反感，也顯示中共對台作為的陳舊迂腐，令人深感失望」。

陸委會強調，「近30年來，中華民國台灣歷經三次政黨輪替、七次總統直選，已成為成熟的民主國家，台灣民眾明確展現堅持自由民主的憲政體制與人民作主的生活方式」。

陸委會並表示，在台灣即將舉行總統大選之際，「再次呼籲中方必須認知兩岸體制不同，口說尊重台灣的制度，就必須說到做到，則兩岸關係才能維持穩定，可長可久，我們且對中共的後續作為聽其言，觀其行」。

根據大陸國台辦官網消息，陳斌華29日上午面對媒體詢問賴蕭配，表示「我看到許多網友評論說，『雙獨組合』就是『雙毒組合』，這個『毒』是『毒藥』的『毒』，是『毒害』的『毒』」，並指「民進黨推出這樣一組危險的『獨獨配』，只會毒害島內同胞利益福祉，毒害台海和平穩定，毒害台灣前途命運」。

面對賴清德、蕭美琴先後表示，都想請中共總書記習近平吃飯。陳斌華則批評，「為了掩蓋『台獨』本質，蓄意編造一些話術騙取選票，這種老把戲路人皆知。奉勸『獨獨配』，別再自討沒趣」。