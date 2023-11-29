快訊

「藍白合示範區」破滅？蔡壁如周日成立競總 柯文哲抵達前藍營小雞全撤

醫院評鑑擠下萬芳！北慈「踩薛瑞元紅線」 醫界人士：高招

北市街頭凶殺！內湖親戚爭吵 男當街持刀刺入7旬婦左胸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅見巴、馬外長：爭取安理會新共識 實現全面持久停火

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約會見巴西外交部長維艾拉。 大陸外交部網站
中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約會見巴西外交部長維艾拉。 大陸外交部網站

中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間29日將聯合國安理會主持以巴問題高級別會議，據大陸外交部網站，王毅28日似已為這場會議熱身，除了會見了聯合國秘書長古特雷斯，也會見巴西外交部長維艾拉及馬來西亞外長贊比里。他在與維艾拉會面時表示，中國日前主持通過巴以衝突以來第一份安理會決議，但這只是第一步，我們應爭取安理會形成新的共識，推動實現全面持久停火，被扣押人員得到釋放。

王毅轉達了習近平主席對巴西總統魯拉的問候。他說，2023年是中巴關係史上的重要一年。魯拉總統執政百日成功訪華，同習近平主席深度策略溝通，達成重要共識。雙方維持密集高層交往，有力提昇政治互信，促進各領域互利合作。明年是中巴建交50週年，雙方應以此為契機，推動兩國關係邁向新階梯。維艾拉則表示，巴方高度重視對華關係，願同中方落實兩國元首重要共識，共同慶祝明年兩國建交50週年。期待維持高層交往，加強各領域合作，推動兩國關係實現更大發展。

而雙方重點就巴以衝突交換了意見。王毅表示，中國和巴西是全面戰略夥伴，一貫在多邊事務中密切協調。當前世界關注的焦點是巴以衝突。上個月巴西作為安理會輪值主席，發揮了重要斡旋作用。中國擔任本月輪值主席後，積極推動安理會採取行動，主持通過了本輪巴以衝突以來第一份安理會決議。

他說，但這只是第一步。我們應爭取安理會形成新的共識，推動實現全面持久停火，被扣押人員得到釋放，重回「兩國方案」這一解決問題根本之道。絕不能允許戰火重燃，否則將造成更大人道災難。

維艾拉表示，感謝中國倡議舉行安理會高層會議，表示這是一次重要的會議，魯拉總統指示他專程來紐約與會。巴方贊同中方立場，首先應爭取延長臨時停火延長，最終透過兩國方案實現巴以和平共處。巴方期待中方發揮影響力和領導作用，願同中方密切配合，推動安理會採取新的行動，發出一致明確聲音。

而王毅與贊比里會談時也表示，制止戰火重新蔓延，防止人道災難擴大，是每個負責任國家都應採取的立場。這次安理會巴以問題高級別會議是中方應阿拉伯、伊斯蘭國家的要求舉行的，旨在推動安理會在更高層次形成停火止戰共識，發出一致聲音，採取更有力舉措。

他說，會議正值臨時停火協議最後一天的關鍵節點，我們絕不能允許戰火重燃，絕不能讓更多無辜平民受到傷害，會議應就此釋放明確訊息。各方應推動人道物資更順暢永續進入加沙，緩解當地人道危機。在關注現地局勢的同時，應推動各方就重返「兩國方案」達成共識，使巴勒斯坦問題全面且持久解決。中方願同各方一道，為此做出積極努力。

贊比里表示，中國在國際上具有重要影響力，對巴以衝突一直秉持公正立場。得知中國主持安理會高層會議，安華總理指示他專程來紐約與會。相信中方將發揮領導作用，根據國際社會絕大多數國家的願望，為推動解決當前危機提出具體倡議。馬方完全贊同中方立場，安理會應制止戰火再起，加速人道援助，緩和人道危機。在此基礎上，各方應探討透過「兩國方案」尋找持久解決方案。馬方願同中方密切配合，推動會議成功。

王毅表示，今年是中馬建立全面戰略夥伴關係10週年，安華總理成功訪華，習近平主席同安瓦爾總理就共建中馬命運共同體達成重要共識，為兩國關係發展注入重要動力。明年將迎來兩國建交50週年。中方願同馬方一道，以共建中馬命運共同體為指引，進一步深化各領域交流合作，推動中馬關係不斷邁上新台階。

贊比里表示，中國是馬來西亞可信賴的好朋友，馬方高度重視對華關係。願同中方共同規劃好明年建交50週年慶祝活動，維持高層互訪勢頭，推動兩國關係取得更大發展。

中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約會見馬來西亞外交部長贊比里。 大陸外交部網站
中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約會見馬來西亞外交部長贊比里。 大陸外交部網站

馬來西亞 安理會 王毅

延伸閱讀

王毅將主持聯合國安理會以巴問題高階會議 學者：將向美施壓

陸外交部：王毅本周赴紐約 主持安理會以巴高級別會議

中日韓外長會停擺4年重啟 共推明年初3國領袖峰會

中日韓外長承諾盡快召開三國領導人會談

相關新聞

會見聯合國秘書長 王毅：決不能讓以巴戰火重燃

中共中央政治局委員、外交部長王毅，28日在紐約聯合國總部會見聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）時表...

美稱續對台售武 國台辦：挾洋自重自取滅亡

日前「拜習會」後，美國安官員透露，美國總統拜登表示，將繼續對台灣出售武器，目的是保障台灣的「自衛」能力。對此，大陸國台辦...

王毅見巴、馬外長：爭取安理會新共識 實現全面持久停火

中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間29日將聯合國安理會主持以巴問題高級別會議，據大陸外交部網站，王毅28日似已為這...

郭台銘退選總統 大陸國台辦僅十字回應

大陸國台辦29日召開例行記者會，發言人陳斌華屢次就台灣2024大選議題表態，尤其是針對民進黨候選人賴清德、蕭美琴，和國民...

中歐外交政策磋商 歐方：堅持一中原則

中國外交部副部長孫衛東周一（27日）和歐盟對外行動署副秘書長莫拉在北京舉行第十六輪中歐外交政策磋商。孫衛東表示，雙方要充...

大陸人行行長潘功勝：今年5%目標可達 但必須更加重視經濟結構調整

據中國人民銀行網站，大陸人行行長潘功勝昨在香港金融管理局—國際清算銀行高層會議上講話時指出，中國經濟持續恢復向好、整體回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。