王毅見巴、馬外長：爭取安理會新共識 實現全面持久停火

中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間29日將聯合國安理會主持以巴問題高級別會議，據大陸外交部網站，王毅28日似已為這場會議熱身，除了會見了聯合國秘書長古特雷斯，也會見巴西外交部長維艾拉及馬來西亞外長贊比里。他在與維艾拉會面時表示，中國日前主持通過巴以衝突以來第一份安理會決議，但這只是第一步，我們應爭取安理會形成新的共識，推動實現全面持久停火，被扣押人員得到釋放。

王毅轉達了習近平主席對巴西總統魯拉的問候。他說，2023年是中巴關係史上的重要一年。魯拉總統執政百日成功訪華，同習近平主席深度策略溝通，達成重要共識。雙方維持密集高層交往，有力提昇政治互信，促進各領域互利合作。明年是中巴建交50週年，雙方應以此為契機，推動兩國關係邁向新階梯。維艾拉則表示，巴方高度重視對華關係，願同中方落實兩國元首重要共識，共同慶祝明年兩國建交50週年。期待維持高層交往，加強各領域合作，推動兩國關係實現更大發展。

而雙方重點就巴以衝突交換了意見。王毅表示，中國和巴西是全面戰略夥伴，一貫在多邊事務中密切協調。當前世界關注的焦點是巴以衝突。上個月巴西作為安理會輪值主席，發揮了重要斡旋作用。中國擔任本月輪值主席後，積極推動安理會採取行動，主持通過了本輪巴以衝突以來第一份安理會決議。

他說，但這只是第一步。我們應爭取安理會形成新的共識，推動實現全面持久停火，被扣押人員得到釋放，重回「兩國方案」這一解決問題根本之道。絕不能允許戰火重燃，否則將造成更大人道災難。

維艾拉表示，感謝中國倡議舉行安理會高層會議，表示這是一次重要的會議，魯拉總統指示他專程來紐約與會。巴方贊同中方立場，首先應爭取延長臨時停火延長，最終透過兩國方案實現巴以和平共處。巴方期待中方發揮影響力和領導作用，願同中方密切配合，推動安理會採取新的行動，發出一致明確聲音。

而王毅與贊比里會談時也表示，制止戰火重新蔓延，防止人道災難擴大，是每個負責任國家都應採取的立場。這次安理會巴以問題高級別會議是中方應阿拉伯、伊斯蘭國家的要求舉行的，旨在推動安理會在更高層次形成停火止戰共識，發出一致聲音，採取更有力舉措。

他說，會議正值臨時停火協議最後一天的關鍵節點，我們絕不能允許戰火重燃，絕不能讓更多無辜平民受到傷害，會議應就此釋放明確訊息。各方應推動人道物資更順暢永續進入加沙，緩解當地人道危機。在關注現地局勢的同時，應推動各方就重返「兩國方案」達成共識，使巴勒斯坦問題全面且持久解決。中方願同各方一道，為此做出積極努力。

贊比里表示，中國在國際上具有重要影響力，對巴以衝突一直秉持公正立場。得知中國主持安理會高層會議，安華總理指示他專程來紐約與會。相信中方將發揮領導作用，根據國際社會絕大多數國家的願望，為推動解決當前危機提出具體倡議。馬方完全贊同中方立場，安理會應制止戰火再起，加速人道援助，緩和人道危機。在此基礎上，各方應探討透過「兩國方案」尋找持久解決方案。馬方願同中方密切配合，推動會議成功。

王毅表示，今年是中馬建立全面戰略夥伴關係10週年，安華總理成功訪華，習近平主席同安瓦爾總理就共建中馬命運共同體達成重要共識，為兩國關係發展注入重要動力。明年將迎來兩國建交50週年。中方願同馬方一道，以共建中馬命運共同體為指引，進一步深化各領域交流合作，推動中馬關係不斷邁上新台階。