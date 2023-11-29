中共三中全會 今年恐不開

中共中央政治局廿七日召開會議，新華社報導卻未提及廿屆三中全會召開時程，有分析認為，中共今年可能不會召開三中全會，而三中全會遲未能拍板，或涉及重大改革和人事等議題。

香港01指，改革開放以來，中共每屆三中全會的召開時間通常在新一屆全國代表大會的次年九至十二月召開，按慣例中共廿屆三中全會應在今年九至十二月召開。

但據新華社報導，中共政治局廿七日召開會議，由中共總書記習近平主持，通稿中未提及三中全會召開時程。由於中共中全會一般會提前公布，這次政治局會議未宣布三中全會訊息，外界預估今年可能不會召開。

大陸旅美政治評論員鄧聿文據此說，可見今年不會舉行三中全會。他認為，在習近平看來，今年二月已舉行過二中全會，中共黨章規定每年至少舉行一次中共中全會，所以（今年）不舉行三中全會也沒違反規定。

三中全會議程除聚焦經濟問題，也會處理人事議案。自廿屆二中全會以來已有四位中央委員被免職，分別是被免去國務委員和外交部長的秦剛、被免去國務委員和國防部長的李尚福、被免去火箭軍司令員的李玉超、被免去火箭軍政治委員的徐忠波。因此廿屆三中全會可能會撤銷四人中央委員職務。

「展望與探索」雜誌特約研究員郭瑞華在陸委會十月「大陸與兩岸情勢簡報」指，中共廿屆三中全會主題料將聚焦「中國式現代化」、共同富裕與完善分配制度。

中共改革開放以來的歷屆三中全會幾乎都涉及改革發展或重大問題。廿屆三中全會遲未召開，可能延至明年初舉行，有分析認為，除人事議題外，可能還涉及有重大改革措施尚未最終拍板。