手機即可買船票 金門小三通線上售票系統12月試營運

小三通是不少金門民眾的日常，金門車船處規畫建置小三通線上售票系統，並預計12月試營運，未來民眾可利用手機及各種可上網平台訂購船票，再到現場自動取票及登記候補作業等，除讓旅客及居民更方便，也盼能藉此因應未來小三通全面開放的運輸量能。

金門公共車船管理處說明，隨防疫政策鬆綁，小三通穩健常態化，為迎接疫後復甦的旅運量能，車船處兼管浯江輪渡公司遵奉金門縣長陳福海指示，提升小三通票務及旅運品質，完成開發新版售票系統，並加入線上購票網頁、購票APP、線上信用卡購票支付、現場自動報到取票系統、聯合候補作業系統等多項功能。

車船處表示，新系統方便旅客靈活運用線上平台或手機載具完成購票作業，且增加付款多元性，同時於場站內設置自動報到取票機台，使旅客到場後有效率地完成報到取票手續。該系統預計12月1日試營運，開放金門前往廈門及泉州單程船票線上販售，試營運期間，金-廈航線台籍客船及金-泉航線，每日各提供20張預購船票，供旅客運用網路或手機APP線上購買。

車船處認為，智慧科技服務不但服務縣民，也成為行銷及旅遊的服務平台，可改善旅客端購票使用體驗，並減緩特定節慶疏運期間湧現大量人潮現場排隊購票的負擔，這也可因應未來小三通的全面開放，間接助益於縣內觀光量能。

車船處提醒，民眾自12月1日起可透過網路、手機下載金門小三通APP，購買金門前往廈門或泉州船票，線上開放售票時間為每月月底前由交通部航港局公布隔月航班表後即開放購票，售票期限於船班表定開航前一日中午12點截止；現階段僅開放國人使用，購買博愛票、身分證字母非W開頭的縣籍旅客及欲辦理落地簽的旅客，請臨櫃辦理報到取票。