華為與阿聯酋合作有安全威脅？陸外交部：美方經濟脅迫

美國官員近期對阿聯酋航空與華為等陸企合作發出警告，認為這構成「安全威脅」。對此，大陸外交部發言人汪文斌28日在例行記者會上回應，美方多次以莫須有的安全理由破壞中國企業和其他國家開展合作，這是一種「經濟脅迫」行為。而美方行徑嚴重破壞國際經貿規則，衝擊全球產業、供應鏈安全穩定，「不得人心，也不會得逞。」

《紐約時報》報導稱，美國官員還擔心，美國的先進技術可能會通過這家阿聯酋公司被中國公司或政府竊取。該報告還說，美國甚至提出了對這家阿聯酋公司實施制裁的可能。

汪文斌指出，不了解具體情況。但他表示，當有關國家要求美方提供所謂安全威脅的可信證據時，美方卻支支吾吾含糊其辭。

汪文斌強調，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化、武器化、泛安全化，阻撓產業界和企業間的正常投資經營活動。

近年來，「經濟脅迫」成為熱門詞彙，該詞的定義是一國以不透明、不合理、難以預測的經貿限制手段，迫使對方改變立場，進而達到政治、外交或其他目的。而以美國為主的西方國家，認為中國大陸是利用經濟脅迫，破壞經貿秩序的元兇；而中方則多次回擊美國沒有資格指責他國，美國才是使用經濟脅迫最頻繁的國家。