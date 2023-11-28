福建艦公布艦徽 證實艦載「殲35」

香港媒體報導，隨海試臨近，中國大陸首艘自製「電磁彈射」航艦—福建艦率先公布艦徽。在艦徽圖案中，「殲三五」隱形戰機與「空警六○○」固定翼預警機兩型戰機相繼從航艦甲板彈射起飛，相當於「官宣」印證了其艦載機配置。由俗稱「海盤子」的空警六○○提供預警指揮與引導，殲三五掛載「霹靂」、「鷹擊」系列飛彈執行對空、海、陸打擊，這種空中力量搭檔，將全面提升航艦編隊的預警指揮、資訊感知、突防攻擊能力。

香港大公報報導，福建艦自去年六月下水後，一直在碼頭進行舾裝（指船體主要結構完成後，機械、電器、電子設備等安裝）、繫泊試驗。而近期福建艦調整了泊位，附近水域配備多艘大型拖船，且逐步拆除周圍輔助設施，這意味著其距離海試更近一步。

報導稱，據福建艦艦徽，福建艦全通平直甲板外觀布局十分清楚。除了甲板上停放多架殲三五隱形戰機外，還有一架機翼下方掛載導彈的殲三五在空中做側翻動作，緊隨其後的是一架空警六○○艦載固定翼預警機，可謂「戰味」濃郁。

值得注意的是，山東艦、遼寧艦艦徽上都出現的殲十五，沒有在福建艦艦徽上重現。但這並不意味著其與福建艦無緣。適配福建艦的彈射型殲十五Ｔ早已就位。在殲三五形成飽和戰鬥力前，殲十五Ｔ仍將是福建艦的利劍。

就福建艦採用「電磁彈射」，報導稱，採電磁彈射與電磁攔阻系統的福建艦，相較於蒸汽彈射的遼寧艦、山東艦，動能更大，效率更高，適應性和安全性更好；不僅能彈射大型戰機，也可快速切換模式彈射輕量級的無人機，組成更多樣化的空戰陣容。