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馬航MH370失蹤10年 大陸乘客家屬索償案今開庭
2014年3月8日，搭載239人的馬來西亞航空公司MH370航班，從吉隆坡飛往北京途中失聯。11月27日，這宗航空運輸損害責任糾紛案在北京市朝陽區人民法院開庭審理。
MH370航班是馬來西亞航空公司的一架波音777飛機，2014年3月8日由馬來西亞吉隆坡飛往北京的途中失聯，航班上共有239名乘客和機組人員，其中中國籍乘客154名。2015年1月29日，馬來西亞民航局宣布MH370已失事，並推定機上239人已遇難。
據悉，共有40多名乘客的家屬提起訴訟，案件將於11月27日至12月6日期間在北京朝陽法院分別開庭審理。
乘客家屬的代理律師表示，此案的被告分別為馬來西亞航空公司、馬來西亞國際航空有限公司、美國波音公司、飛機引擎製造商英國羅羅公司和德國安聯保險集團。
在訴訟請求上，家屬主要集中在兩點，一是要求通過案件審理查明MH370航班失聯事件的真相，二是賠償問題。
MH370航班乘客家屬代理律師張起淮稱，本次開庭被告是責任方，責任方有義務去舉證自己沒有責任，「現在舉證不能或者舉證不夠、舉證不全是這個案子審理過程中留下的巨大空洞」。
據了解，家屬提起的民事賠償金額介於人民幣1,000萬至8,000萬元（約合新台幣4,400萬元至3億5,200萬元）之間，賠償費用中大部分是精神損害撫慰金。
除了此次在北京朝陽法院提起訴訟的40多名乘客的家屬外，其餘110名乘客的家屬均已和5名被告達成和解，簽署和解協議，最高獲賠償人民幣300萬元。
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