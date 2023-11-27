快訊

鏡新聞最新民調 賴蕭配僅贏侯康配1.8個百分點

選票流向巨變？吳子嘉驚人預言「2024結局」：差距非常小

同榮登Google 熱搜景點卻不同命！ 北市這兩處店租一漲一跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回應蕭美琴維持台海和平說 國台辦：台獨意味著戰爭！

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華重申，決不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地。（中通社）
大陸國台辦發言人陳斌華重申，決不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地。（中通社）

針對民進黨副總統參選人蕭美琴喊話北京，希望習近平是「真心誠意」維持台海和平穩定。對此，大陸國台辦發言人陳斌華27日回應稱，大陸方面十分珍惜維護台海和平，但台獨勢力若鋌而走險，製造台獨事變，大陸方面將採取斷然措施，堅決粉碎。

陳斌華稱，「我們珍視也一直致力於維護台海和平穩定，願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地。」

陳斌華進一步說，大陸《反分裂國家法》第八條明文規定，台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

陳斌華警告，若台獨勢力膽敢鋌而走險，製造台獨事變，中國大陸「決不姑息、決不手軟」，將採取斷然措施，予以堅決粉碎。

陳斌華強調，「台獨意味著戰爭。賴清德、蕭美琴拼湊成的『獨獨配』，為了騙取選票，對中美元首會晤有關涉台表態斷章取義、歪曲事實，對美方明確不支持台獨的表態隻字不提，極力淡化台獨分裂活動的危害性、危險性。」

最後，陳斌華指出，希望廣大台灣民眾認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，堅決反對台獨，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

台獨 台海 戰爭

延伸閱讀

國戰會論壇／國民黨贏的策略–直擊北部、穩住中部 決戰南高

蕭美琴回花蓮民眾高舉「美琴我愛你」 賴清德吃味

影／蕭美琴全身包緊緊登機赴美 帶4隻貓返台團圓全力拚選舉

綠台東立委參選人賴坤成「挺台灣」總部成立 5千支持者擠爆會場

相關新聞

回應蕭美琴維持台海和平說 國台辦：台獨意味著戰爭！

針對民進黨副總統參選人蕭美琴喊話北京，希望習近平是「真心誠意」維持台海和平穩定。對此，大陸國台辦發言人陳斌華27日回應稱...

陸國安部警告：為境外提供網路技術服務恐涉國安

大陸國家安全部警告網路工程師，為境外機構提供「技術服務」有可能涉及國家安全，提醒網路服務機構及從業人員提高警覺、擦亮雙眼...

想靠一杯奶茶錢「一夜暴富」 陸經濟不振下的新流行

消費不足是當前中國大陸經濟主要問題，但在萬物難賣的當下，有一種商品今年卻賣得特別好，那就是「彩券」。據統計，今年前三季，全大陸彩券累計總額已經破人民幣4,000億元，較去年同期成長超過五成。其中，即刮即開的「刮刮樂」成長尤為迅猛，與運動彩券一樣受到時下大陸年輕人的青睞。

守護兒童 兩岸醫育醫教交流

由北京清華大學兩岸發展研究院主辦的兩岸醫育醫教創新人才交流活動25日在北京開幕。來自兩岸的70餘位專家學者和行業代表參加...

工作難找 陸國考考生 首破300萬

大陸經濟不景氣，就業越來越難，不少年輕人積極爭捧鐵飯碗。大陸二○二四年度「國考」（指大陸中央、國家機關公務員考試）公共科...

中韓外長談台海 各持立場

中國大陸外交部長王毅昨天與南韓外交部長朴振會談，雙方確認戰略合作夥伴關係定位。王毅表示，中韓關係發展應始終錨定友好合作的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。