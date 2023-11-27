守護兒童 兩岸醫育醫教交流

由北京清華大學兩岸發展研究院主辦的兩岸醫育醫教創新人才交流活動25日在北京開幕。來自兩岸的70餘位專家學者和行業代表參加活動，共同探討兩岸嬰幼兒醫育行業的發展路徑、人才培養及交往融合。

中新社報導，北京清華大學兩岸發展研究院常務副院長王治強指出，守護兒童健康是兩岸共同的目標。盼兩岸醫育醫教領域的優秀人才和機構加強互通互鑒，為深化兩岸融合發展共盡心力。

北京市台辦副主任張磊表示，大陸醫育醫教市場需求大，還發布了一系列有利的人才政策。歡迎更多的台灣業者前來北京發展，充分發揮專長和優勢，實現自身理想。

台灣ACEI早期發展協會理事長陳協鴻表示，醫育醫教是推動兒童健康成長的專業力量。期待兩岸在醫育醫教人才培養、專業體系建設等方面充分交流，達成共識，共享發展成果。

「台灣托嬰體系基礎扎實。」台灣喜得兔托嬰中心執行長蘇美玲表示，她希望把台灣原汁原味的醫教體系引進大陸，推進兩岸兒童健康產業的融合發展，通過專業的服務，造福更多孩子和家庭。