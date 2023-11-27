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王毅憂朝鮮局勢 韓媒解讀立場未變
南韓外長朴振和中國大陸外長王毅廿六日在釜山會談約兩小時，是兩人繼七月在印尼後，相隔四個月再度會晤。韓聯社廿六日引述一位南韓外交部官員報導，王毅就當前朝鮮半島局勢表達憂慮，表示中方願意為穩定情勢發揮作用。雙方並討論中國國家主席習近平可能訪韓事宜。
朴振則針對北韓廿一日成功發射軍事偵察衛星，以及北韓與俄羅斯合作等議題表示，北韓若停止挑釁、走上非核化，符合南韓與中國的共同利益，盼中方發揮建設性作用。朴振強調，北韓不顧國際社會的警告發射間諜衛星，違反安理會相關決議並威脅南韓安全。
朴振也向王毅說明，首爾針對平壤發射衛星，中止兩韓「九一九軍事協議」部分內容，此舉是維護民眾安全採取的最低限度防禦措施。
「韓國前鋒日報」廿六日引述一位南韓外交部高官報導，王毅雖提及中方在協助朝鮮半島穩定上扮演角色，但似乎只是重述以往北京對此立場，不宜解讀為中方立場改變。王毅並在會中正式邀請朴振訪中。
雙方也針對習近平訪韓交換意見。南韓官員未表明兩國是否達成共識，時程亦未敲定。習近平上次赴南韓進行國是訪問已是二○一四年七月，時任南韓總統為朴槿惠。
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