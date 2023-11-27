中韓外長談台海 各持立場

中國大陸外交部長王毅昨天與南韓外交部長朴振會談，雙方確認戰略合作夥伴關係定位。王毅表示，中韓關係發展應始終錨定友好合作的大方向，這是雙方必須做好的必答題而非選答題。朴振也稱，韓方願與中方加強各級對話溝通，深化經貿合作，維護供應鏈穩定。雙方並就大陸國家主席習近平訪韓事宜，保持溝通。

中日韓外長昨天下午在南韓釜山舉行三方會談，朴振上午先分別與日本外務大臣上川陽子、王毅舉行雙邊會談。

據韓聯社等外電消息，中韓雙方就習近平訪韓事宜交換意見。韓方稱，已就促進兩國高層交流的重要性形成共識，並就習訪韓一事保持溝通。王毅會談時提出台海問題，將此稱為「核心利益」，並說明中方立場。南韓則保持一貫立場，即反對以武力改變現況，並強調台海穩定重要性。

據大陸外交部發布，中韓外長確認戰略合作夥伴關係定位，願共同持續沿此方向推進。王毅指出，中韓是搬不走的近鄰，這個客觀事實永遠不會改變。中方願與韓方加強交往溝通，堅持互尊互信，排除外部干擾。

就中韓合作，王毅稱，中韓已成為利益高度融合、產供鏈高度互嵌的合作夥伴。大陸具有完備產業體系和超大規模市場，將實施更高水準開放，將持續為中韓互利合作提供新機會。雙方應共同抵制經濟問題政治化、科技問題工具化、經貿問題泛安全化的傾向，維護產供鏈穩定暢通，推動兩國經貿合作取得更大發展。

朴振表示，南韓政府重視中韓關係，認為中韓戰略夥伴關係符合兩國和兩國人民的利益，願持續向前推進，這是韓方的明確立場。韓方願與中方加強各級對話溝通，深化經貿合作，維護供應鏈穩定，促進人文交流，推動兩國戰略夥伴關係不斷取得新發展。

他並稱，在加強兩國合作的同時，中韓還可就東亞和世界的和平穩定共同努力。