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中日韓外長推動峰會 三國同意召開領袖會談

聯合報／ 編譯茅毅賴錦宏／綜合報導
日本外相上川陽子（左起）與南韓外長朴振、中國外長王毅廿六日在釜山舉行暌違逾四年的三國外長會。（歐新社）
日本外相上川陽子（左起）與南韓外長朴振、中國外長王毅廿六日在釜山舉行暌違逾四年的三國外長會。（歐新社）

中國大陸外交部長王毅日本外務大臣上川陽子及南韓外長朴振，廿六日在釜山舉行暌違四年三個月的中日韓三國外長會，歷時約九十至一百分鐘。三人一致同意加快推動舉行三國領袖會談的相關工作，並促進在安全、經貿及科技等領域的合作。

中日韓三國外長會後，大陸外交部昨晚發布，三方同意為中日韓領袖會議創造條件，並加緊相關籌備工作。

中日韓三國外長會上次是在二○一九年八月於北京召開，東京放送電視台（ＴＢＳ）報導，廿六日三人在會談前一起有說有笑地步入會場，被認為意在展現存在若干懸而未決問題的中日韓三國，其外長的關係和睦。

路透和日本放送協會（ＮＨＫ）等外媒報導，會談開始時，王毅表示，中日韓應該在區域及世界的發展上扮演積極角色，中國做為日韓一衣帶水的鄰國，今後將繼續和日韓努力使三國合作重回正軌，推動健全穩定的三國關係持續發展。

上川表示，三國雖是鄰邦，但有時也面臨困難問題，希望以大局為重，使這次外長會成為重啟三國合作的契機。朴振指出，儘管中日韓擁有很大潛力，至今的合作卻未使國際情勢和韓中、韓日及中日關係更順利。此次會談相隔四年多恢復，對三國關係朝正常化邁進極具意義，期待接下來透過努力，讓象徵三國合作「頂點」的高峰會得以盡快實現。

除三方及雙邊關係，三人還商討朝鮮半島等區域情勢、俄烏戰爭及自十月爆發的這波以巴衝突等國際局勢，並同意就氣候變遷與衛生等國際社會共同面對的課題深化合作。三人重申，朝鮮半島和平穩定符合中日韓與全球的共同利益，為化解北韓研發核飛彈問題並使其非核化，將強化各層級的溝通。

會中針對北韓問題，日韓立場基本上一致；王毅強調相關各方應保持冷靜自制，亦應重視朝方對其本國安全的合理立場。

韓聯社引述一位南韓外交部官員報導，中日韓尚未就三國峰會的日程達成協議，正就多種可能的安排溝通協調。會後朴振指出，為使三國合作完全正常化，盡快召開峰會是首要之務。韓媒報導，目前接近年終，時間已不夠，因此三國正進行明年初使領袖會談成真的準備。上次三國峰會是二○一九年在中國成都，當時南韓總統文在寅任內，日韓關係不睦，自保守派總統尹錫悅去年就任以來，雙方關係已有改善。

至於原定召開的會後共同記者會及晚餐會，主辦方則通知取消。ＮＨＫ引述日本政府相關人士報導，原因是中方行程安排。日本讀賣新聞報導，有看法認為，中方以王毅行程繁忙為由缺席，旨在箝制持續加強與美國聯手的日韓。

三國 日本 王毅

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