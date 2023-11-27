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工作難找 陸國考考生 首破300萬

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸本年度國考公共科目筆試昨登場，圖為設在北京第十二中學的考點。（中新社）
大陸本年度國考公共科目筆試昨登場，圖為設在北京第十二中學的考點。（中新社）

大陸經濟不景氣，就業越來越難，不少年輕人積極爭捧鐵飯碗。大陸二○二四年度「國考」（指大陸中央、國家機關公務員考試）公共科目筆試昨登場，官方統計，本次報考人數首次突破三百萬人大關，平均約七十七人競爭一個職位，難度升高。

中新網報導，大陸國家公務員局指出，本次大陸國考計畫錄取三點九六萬人，共有三○三點三萬人通過報考資格審查，通過人數與錄取數的比率約為七七比一，等於一職位平均有約七十七名考生競爭。

對比往年大陸國考，二○二三年度大陸國考計畫錄取三點七一萬人，近二六○萬人報名過審，通過資格審查人數與錄取數約為七十比一。今年大陸國考計畫錄取人數較去年同期增加約兩千五百人，擴編逾百分之六點七。

據機構統計，本次大陸國考競爭熱度較高的前十個職位，報考錄取比率均超過一千七百比一。最熱門職位甚至達到三五七二比一，該職位為大陸國家統計局寧夏調查總隊「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下」，在本次國考中，僅招考一人。

資料顯示，「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下」一職徵才專業廣泛，包含九大類專業，學歷要求碩士研究生以上。

大陸國家統計局日前發布，今年十月大陸城鎮調查失業率為百分之五，但十六至廿四歲青年失業率在今年六月飆升至百分之廿一點三後，官方即暫停發布該項數據。

職位 失業

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