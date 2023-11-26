陸外交部：中日韓外交部長同意加緊籌備領袖會議

11月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在釜山與南韓外長朴振、日本外相上川陽子共同出席第十次中日韓外長會。中日韓三方同意為中日韓領袖會議創造條件，並加緊相關籌備工作。

據大陸外交部官網，王毅表示，面對百年變局加速演進、世界經濟復甦緩慢，中日韓應以更進取姿態，為促進區域和全球發展發揮積極作用。中方將繼續本著與鄰為善、以鄰為伴方針，同韓方和日方共同努力，推動三國合作重回正軌，保持健康穩定可持續發展，為區域和世界和平繁榮做出新貢獻。

王毅強調，三國要堅持倡導互利共贏，盡快重啟中日韓自貿協定談判，維持區域經濟整合趨勢，完善多通路、多層次的地區自貿安排，為邁向亞太自貿區這一共同目標做出貢獻。要堅持深化科技創新，加強大數據和區塊鏈、人工智慧等前沿科技領域合作，共同維護產供鏈穩定暢通並優化升級，提升區域生產網路韌性。要堅持加強交流互鑑，擴大人文交流規模，加大便利人員往來，增進三國民眾特別是青年人的理解與友誼。

據中方發布，朴振、上川陽子正面評價中日韓合作的進展，認為三國是搬不走的鄰居，三國合作具有重要意義和巨大潛力。面對新情勢，三國應重溫合作初衷，加強溝通交流，促進各領域合作，為三國人民帶來更多視覺成果。三方可在經貿、科技與數位轉型、人文交流、環保、老化等領域進行面向未來的實質合作，並持續擴大共同利益。