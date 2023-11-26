談及台灣議題、習近平訪韓 王毅會韓外長：兩國友好合作是必答題非選答題

大陸外交部長王毅26日在南韓釜山與南韓外交部長朴振進行會晤，雙方就雙邊、地區及國際性問題交換意見，此次會晤是中韓外長繼今年7月在印尼會面後，時隔4個月再次會談。王毅表示，中韓關係發展應始終錨定友好合作大方向，對雙方來說這是必須做好的必答題而非選答題。

據大陸外交部網站消息，雙方於會上確認中韓戰略合作夥伴關係定位，願共同持續沿此一方向向前推進，會中雙方還就朝鮮半島局勢等交換意見。

王毅指出，中韓建交30多年來，雙邊關係全面快速發展，雙方相互成就、共同繁榮，為兩國人民帶來巨大福祉，也為區域和平穩定做出積極貢獻。

王毅提到，近期，國際地區情勢發生許多重要變化，中韓關係也出現不少新情況。但中韓是搬不走的近鄰，這個客觀事實永遠不會改變。兩國關係好雙方受益，反之雙方受損，這一道理也永遠不會改變。

他表示，中韓關係發展應始終錨定友好合作的大方向，這對雙方來說是必須做好的必答題，而非選答題。中方願與韓方加強交往溝通，堅守建交初心，堅持互尊互信，排除外部干擾，確認戰略夥伴關係定位，並持續為之增添新內涵。

王毅指，中韓已成為利益高度融合、產供鏈高度互嵌的合作夥伴。大陸具有完備產業體系和超大規模市場，將實施更高水準開放，這將持續為中韓互利合作提供新機會。雙方應共同抵制經濟問題政治化、科技問題工具化、經貿問題泛安全化的傾向，維護產供鏈穩定暢通，推動兩國經貿合作取得更大發展。

朴振則表示，南韓政府重視中韓關係，認為中韓戰略夥伴關係符合兩國和兩國人民的利益，願持續向前推進，這是韓方的明確立場。韓方願與中方加強各級對話溝通，深化經貿合作，維護供應鏈穩定，促進人文交流，推動兩國戰略夥伴關係不斷取得新發展。

朴振說，在加強兩國合作的同時，中韓還可以就東亞和世界的和平穩定共同努力。韓中日三國外長會時隔四年多再次舉行，期待會議能有正面成果，深化三國合作。

韓聯社此前曾報導，朴振於王毅會晤前一晚表示，將向中方介紹韓方中止韓朝《九一九軍事協議》部分條款效力的背景，並與中方就合力維護韓半島和平穩定的方案進行討論。朴振在26日與王毅會談前，先與日本外長上川陽子舉行會談。韓中、韓日外長26日於當日上午將分別會談，之後三位外長共進午餐，餐後舉行三方會議。

【中央社／台北26日電】

中國與南韓外長今天在南韓釜山會面，中方籲共同抵制經濟問題政治化等問題；韓方則表示就中國國家主席習近平訪韓事宜交換意見，另雙方還就台灣議題交換意見。

新華社今天報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅今天在南韓釜山出席中日韓外長會期間會見南韓外長朴振，雙方確認中韓戰略合作夥伴關係定位，願持續沿著這一方向向前推進。

王毅表示，中韓是搬不走的近鄰，這個客觀事實永遠不會變。兩國關係好雙方受益，反之雙方受損，這個道理永遠不會變，籲雙方應共同抵制經濟問題政治化、科技問題工具化、經貿問題泛安全化的傾向。

韓聯社則報導，中韓外長今天釜山會晤，就雙邊關係發展、朝鮮半島局勢等共同關心的話題交換了意見。

雙方還就習近平訪韓事宜交換意見。南韓外交部官員稱，已就促進兩國高層交流的重要性形成共識，並就習近平訪韓事宜保持溝通。

另外，會上雙方還就台灣議題交換意見。南韓官員表示，中方就其核心利益闡明立場，韓方也表明韓方的基本立場。

但報導中並未提供更多關於中韓討論台灣議題的訊息。