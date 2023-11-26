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第3季來台陸客僅疫情前10％

經濟日報／ 記者廖士鋒／台北報導

根據陸委會官網昨（25）日公布最新統計，今年第3季來台的大陸地區人民為72,845人次，較今年第1季28,647人、第2季41,457人相比，都有大幅成長，但僅接近疫情前2019年同期的10%。今年前九月，來台的大陸民眾已突破14萬人次。

官方統計顯示，第3季新增大陸地區來台民眾，主要集中於研修生、履約活動，以及「其他」項目，包含社會交流、居留定居、觀光及其他醫療服務交流。其中，列為「其他」項目者從第2季35,096人次大幅增加至60,641人次，不過因為陸委會2021年後已經將公布的統計欄目精簡，目前尚無法得知「社會交流」這一大項的人數變化情形。

目前仍有好幾個事由，例如健檢、教育、藝文等項目，申請與許可案件幾乎掛零。至於以往居大宗的觀光部分，大陸團客與自由行目前都沒有重啟。

陸委會經過數批政策宣告，現已開放大陸人士來台的事由包含商務交流（但申請規則有變）、第三地陸籍人士來台觀光、陸生學位生與研修生、小三通、奔喪、探親、航司駐點人員等，其餘絕大部分原先大陸人士來台可通案開放的事由，都仍需要專案許可。

陸委會 疫情

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