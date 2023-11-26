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陸對6國免簽 外釋善意內救觀光

聯合報／ 記者黃國樑陳宥菘／綜合報導
陸推六國試辦免簽，獲德法等國歡迎。圖為外國觀光客在福州三坊七巷景區遊玩。（中新社）
陸推六國試辦免簽，獲德法等國歡迎。圖為外國觀光客在福州三坊七巷景區遊玩。（中新社）

大陸外交部廿四宣布，為進一步促進中外人員往來，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國德國等六個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。德國、法國媒體均稱為好消息，兩國外長亦表示歡迎。

大陸外交部發言人毛寧廿四日在例行記者會上宣布，自今年十二月一日至明年十一月卅日期間，法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等六國國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友及過境不超過十五天，可免辦簽證入境。

德國「法蘭克福匯報」報導，中國此前尚不存在對歐洲人的這種免簽待遇。這項措施旨在將遊客和商人帶到中國。德國駐華大使帕特里夏．弗洛爾在社交平台Ｘ上對這一措施表示歡迎，稱「這一決定將使許多德國公民前往中國的旅行變得前所未有的便利」。

法國「西部報」指，正在中國訪問的法國外交部長科隆納也對此「好消息」表示歡迎。法國財經媒體「Zonebourse」評論稱，中國對包括法國在內的六國免簽，是疫情後刺激旅遊業的一攬子舉措中的一項。

大陸具官媒背景的自媒體「牛彈琴」昨發表評論文章指，疫後國際旅客赴大陸人數確實少了許多，大陸官方選擇直面問題，即便是單方面開放，也是在向世界釋放善意。至於為何有五國都是歐盟國家，則是要傳達「中歐攜手，避免陣營對抗之意」。

文章指出，國之交在於民相親，民相親在於心相通，「沒有交往，都不常走動，怎麼民相親、心相通？」這樣更別提經貿往來、旅遊收入。

法國 德國 免簽

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