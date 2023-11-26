兩岸觀策／藍白分道揚鑣綠漁利 台海最危險時分

藍白確定各走各路，北京怎麼看？無需諱言，北京當然認為，賴蕭配「獨上加獨」組合在明年初當選是大概率事件；這對兩岸關係，必然是個嚴峻的變數。

不過，台灣內部政情向來不是主變量，而是依附於美中雙超世紀對決下的依變量，北京雖將對賴蕭治下的台灣嚴加看管，但它眺望與專注的，還是華盛頓。它認為，只要華盛頓不再對台灣牌傾注太多深情，兩岸之間就不致變生肘腋，急轉直下。

對於台灣政治生態，北京剩下的唯一關懷，就是國民黨在這次大選的得票占比還有幾許？換言之，北京將從它的得票率去測度台灣選民的統獨升降趨勢；假若選舉結果是國民黨大幅度萎縮，那北京勢必將認定，無需再對台灣內生的統一意向寄予任何奢望；既碰上了硬茬子，就只能硬幹。

硬幹不是武統。而是在對台的政經措施上，不再含情脈脈、珠圓玉潤，一切公事公辦。譬如，二千五百多項產品的貿易壁壘調查，恐在將投票日前後，即祭出嚴厲反制裁措施；兩岸ＥＣＦＡ也可能一夕廢除，台灣要做好衝擊準備。

這時，國民黨亦將失去作為北京政策的本土詮釋者、與轉介者的長期角色，連戰近廿年前訪陸伊始的所謂第三次國共合作，將自此退出歷史舞台。

北京其實早已為此最壞打算預先做了部署。今年九月發布的「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」，就是將兩岸融合的主體空間進行一次劇烈的地理移位；它的實質意涵即：融合不再在台灣島內進行，而改在海峽對岸的福建上演。該「意見」預見了一個急遽獨化的台灣島，而為依然支持統一的民眾，闢出一個新的生活場景。

北京也將更無顧忌地推出限縮台灣的舉措，包括對台灣國際空間更劇烈的擠壓，及在軍事上畫出更緊迫的包圍圈。在國民黨失去兩岸橋樑與緩衝功能後，北京將以一己之力包攬並實施所有對台策略。

不過，以上情境發生機率畢竟不高，國民黨至少會在議會以及地方撐住一定局面；特別是賴蕭可能以未過半票數當選，根基反而縮減。北京很可能從對蔡英文的「冷和」轉為對賴清德的「冷戰」，各類經濟制裁將更頻繁地推出，並對台灣尋求的任何外交突破，進行更嚴厲的報復。

但如前所述，北京早已認清，台灣的統獨走勢不是自變量，而是被美國操控的附隨性變量；只要釜底抽薪，全力促使美國改變對台灣的戰略設定，不再催化兩岸敵對，兩岸和解與融合的氛圍就有擴散與升高空間。習近平在舊金山會晤中，史無前例地要求美國停止武裝台灣並支持兩岸和平統一，即有見於此。

北京工作的重心勢必不是台北，而是華府，它將專注於扭轉美國藉代理人戰爭挫敗中國的僵固思維，讓它最終放棄操弄、挑動台海戰爭。美國的策士們已有人看清舊戰略的荒謬與危險，建言美國表態支持兩岸和平統一，但要美國割捨獨享單超霸權的貪婪，此刻看來仍遙不可及。

如果綠色執政延續，明年之後的台海勢將進入最危險的時分，美中對抗與台獨冒進主義相互疊加，讓詭譎風雲更不可測。但北京只要保持戰略定力，而其綜合力量又不斷壯大，將讓美國最終跌回現實；彼時，和平的曙光或將在雲縫中乍現。