王毅會日本外相 提出「重建戰略互惠關係」三項要求

中共外事辦主任兼外長王毅25日在釜山會見日本外相上川陽子，他強調，重建雙方「戰略互惠關係」，要樹立正確認知、尊重彼此正當關切、加強互利合作等三個要求。

據大陸外交部官網25日晚間消息，王毅指出，舊金山岸習會重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，「雙方應把戰略互惠關係落到實處，制定出相應路線圖、時間表」。

就重建戰略互惠關係，王毅提出三個要求，首先是要樹立正確相互認知，明確雙方互不構成威脅、互為合作夥伴，各自堅持和平發展。其次是要尊重彼此正當關切。日方應在台灣問題上信守承諾，切實恪守一個中國原則，不得干涉中國內政。而福島核污染水排海，大陸反對日方的不負責任作法。當前需要建立各利益攸關方全面、有效、獨立推進的長期監測機制。第三則是要加強互利合作，共同抵制逆全球化和保護主義，切實維護產供鏈穩定暢通。

上川陽子則提到，日方願同大陸緊密協調，加強對話溝通，不斷積累積極因素，推動日中關係沿著兩國領導人指明的方向向前發展。她還重申「日方在台灣問題上的立場沒有變化」，以及願本著建設性態度，通過對話尋找解決核廢水排海問題的適當途徑。

此次會見，雙方同意積極探討舉行新一輪經濟高層對話和高級別人文交流磋商機制會議，適時舉行中日戰略對話以及中日安全對話和外交當局定期磋商。並就朝鮮半島局勢交換意見。

另據日本共同社消息，這是兩人首度會談，雙方或就構建有建設性且穩定的日中關係交換意見。上川陽子在會談中表示，「希望展開密切合作，從而遵循日中兩國首腦出示的大方向來發展日中關係」。上川陽子將要求大陸取消限制進口日本水產品的措施、並要求立即撤除大陸在釣魚台列嶼周邊的專屬經濟區（EEZ）設置的浮標以及早日釋放在大陸被拘的日本人。