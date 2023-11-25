會見日本外相上川陽子 王毅：日方要切實恪守一中原則

中共中央政治局委員、外交部長王毅25日在南韓釜山出席中日韓外長會期間會見日本外相上川陽子時表示，日方應在台灣問題上信守承諾，切實恪守一個中國原則，不得干涉中國內政。

上川陽子指出，日方在台灣問題上的立場沒有變化，願本著建設性態度，透過對話尋找解決核廢水排海問題的適當途徑。

大陸外交部官網發布，王毅強調，重建戰略互惠關係，一要樹立正確相互認知，明確雙方互不構成威脅、互為合作夥伴，各自堅持和平發展。

二要尊重彼此正當關切。日方應在台灣問題上信守承諾，切實恪守一個中國原則，不得干涉中國內政。福島核污染水排海事關海洋安全和民眾健康，中方反對日方的不負責任作法。

當前需要建立各利益攸關方全面、有效、獨立推進的長期監測機制。三要加強互利合作，共同抵制逆全球化和保護主義，切實維護產供鏈穩定暢通。

王毅表示，大陸國家主席習近平指出，中日是搬不走的鄰居，和平共處、世代友好、互利合作、共同發展符合兩國人民的根本利益。為此，雙方應把戰略互惠關係落到實處，制定出相應路線圖、時間表。

上川陽子表示，日方在台灣問題上的立場沒有變化，願本著建設性態度，透過對話尋找解決核廢水排海問題的適當途徑。

上川陽子指出，日方願同中方緊密協調，加強對話溝通，不斷累積積極因素，推動日中關係沿著兩國領導人指明的方向向前發展。

雙方同意積極探討舉行新一輪經濟高層對話和高級別人文交流磋商機制會議，適時舉行中日戰略對話以及中日安全對話和外交當局定期磋商。雙方還就朝鮮半島局勢等交換了意見。