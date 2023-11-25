快訊

中廣董事長趙少康任副總統候選人違法？NCC這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港政務司長：明年初成立愛國主義教育工作小組

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港政務司長陳國基表示，愛國主義教育工作小組將於明年初成立。(中通社)
香港政務司長陳國基表示，愛國主義教育工作小組將於明年初成立。(中通社)

大陸全國人大常委會早前通過「愛國主義教育法」，將於明年元旦起實施，香港特首李家超10月底在立法會發表施政報告時便提出，香港將強化愛國主義教育，並成立「愛國主義教育工作小組」。香港政務司長陳國基25日表示，該工作組確立於明年初成立。

香港明報報導，陳國基25日出席香港青少年愛國主義教育基金會成立儀式致辭時表示，由他領導的「憲法與基本法推廣督導委員會」，將在明年初成立愛國主義教育工作小組，協調政府部門及非政府機構，全方位推動國民教育，包括加強教師國情培訓、強化學生國情學習，推展聯校國民教育新活動和內地交流實習計畫等。

李家超日前在香港立法會發表施政報告時曾提到，港府將會展開愛國主義教育，將愛國主義教育納入國民教育體系。由政務司司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」將會擴大職能，新增涵蓋愛國主義教育，協調政府部門和非政府機構推動國民教育，與「愛國主義教育法」內容對接。

李家超還提到，康樂及文化事務署也將會成立「弘揚中華文化辦公室」，專責策畫及舉辦推廣中華文化和歷史的活動，並將於明年起舉辦「中華文化節」。

在25日香港青少年愛國主義教育基金會成立儀式上，基金會主席陳鴻道表示，正籌備助學金計畫，資助基層家庭中小學生學習，申請時須提交一份以「中國優秀文化傳承」或「愛國主義教育」為主題的活動計畫書。

目前，香港正從各層面、且向各年齡層推進愛國教育。香港教育局稍早公布的小學人文科課程框架，即要求學習國民教育、國家安全教育，國民身分認同，小學三年級須知道香港國安法，六年級要認識國家統一。

香港特首 立法會 小學生

延伸閱讀

港警官方抖音片 首日粉絲近200萬...網友：以為拍電影

讓香港愈夜愈繽紛 政務司長陳國基鼓勵多外出

港「高才通」上路10月 愛情攻勢留人才

李家超：港表面平穩但有暗流 國安風險仍在

相關新聞

解放軍25日起中緬邊境演訓 檢驗封控、火力打擊能力

解放軍南部戰區陸軍部隊25日起，在中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓活動，對戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊能力進行檢驗...

香港政務司長：明年初成立愛國主義教育工作小組

大陸全國人大常委會早前通過「愛國主義教育法」，將於明年元旦起實施，香港特首李家超10月底在立法會發表施政報告時便提出，香...

英前首相卡麥隆為英中「黃金時代」政策辯護 重申應與中國接觸

被視為「親中派」的英國前首相卡麥隆重返政壇接任外交大臣，他最近接受英國廣播公司（BBC）專訪時，為自己過去首相任內推動英...

遭港府入稟申破產 許智峯：沒有影響

流亡澳洲，並獲當地律師認證的立法會前議員許智峯，前日他遭香港律政司入稟高院申請破產。許智峯批評是「政治操弄」，對他在澳洲...

中國學者：中美尚未進入冷戰 需緩和台灣議題局勢

北京大學國際戰略研究院創始院長王緝思近來表示，中美尚未進入冷戰，並指雙方應當緩和在台灣議題上的緊張局勢，無論誰在明年台灣...

中日韓合作機制恢復？ 環時：視日韓如何處理美指揮棒

中日韓外長會議將於26日與釜山舉行，不僅是三國外長時隔4年多來首次面對面的會晤，更是作為籌備中日韓領導人會議的最後一個重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。