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卡麥隆為英中「黃金時代」政策辯護 重申應與中國接觸

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
英國外相卡麥隆近日接受BBC專訪表示，英國應與中國打交道。圖為卡麥隆擔任英國首相時，曾在首相鄉間別館接待中國國家主席習近平。（路透）
英國外相卡麥隆近日接受BBC專訪表示，英國應與中國打交道。圖為卡麥隆擔任英國首相時，曾在首相鄉間別館接待中國國家主席習近平。（路透）

被視為「親中派」的英國前首相卡麥隆重返政壇接任外交大臣，他最近接受英國廣播公司（BBC）專訪時，為自己過去首相任內推動英中關係「黃金時代」政策辯護，他並提到，中國在如氣候變遷等重大議題上扮演關鍵角色，因此仍應與中國打交道，而他認同當前政府「現實、冷靜」的對中政策。

卡麥隆表示，與他出任首相時相比，現時的世界已經不同，中國變得更加有野心和自信，特別是在新疆和香港問題，以及戰狼外交方面，這也是為什麼「安全」和「保護」須是英國對中政策的重要部分。同時也需加強與盟友協調，確保可以應對中國的任何惡意威脅，對中保持「現實」與「冷靜」。

他也指出，中國佔據人類總人口的五分之一，如果中英雙方不溝通接觸，將無法解決全球暖化等挑戰。他強調，英國仍應與北京打交道，「與中國接觸是我們需要採取的方法之一」。

卡麥隆也為自己2010年至2016年擔任首相期間，推動中英關係「黃金時代」，加大與中國交流合作的政策進行辯護。他說，在他擔任首相任內，英國需要的是與中國貿易、向中國出口，讓英國經濟再次成長。

另外，針對英國與歐盟的關係，卡麥隆表示，雖然英國已經脫歐，但仍然要與歐盟保持朋友、鄰里以及最佳合作夥伴的關係，在應對烏克蘭戰事上的合作就是最佳例子。他也否認自己是在卸任首相後「太悶」而重回政府，形容過往6年的首相工作，是出任外相的學徒階段。

英國 卡麥隆

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