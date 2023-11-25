中日韓合作機制恢復？ 環時：視日韓如何處理美指揮棒

中日韓外長會議將於26日與釜山舉行，不僅是三國外長時隔4年多來首次面對面的會晤，更是作為籌備中日韓領導人會議的最後一個重要環節。大陸鷹派官媒「環球時報」25日發表社評指出，美國因素是「飄在三國關係上空的那片烏雲」，日韓無法迴避如何處理「來自美國的指揮棒」，這也必然影響中日韓三國合作機制的恢復。

環時文章表示，中日韓外長會議、領導人會議上一次舉行分別是在2019年8月和12月，隨後因新冠疫情意外打斷三方合作機制，但這4年多來，阻礙機制重啟的遠不止疫情，國際政治格局的巨大變化更是讓人產生了「滄海桑田」之感。

文章批評，外在力量、也就是美國因素在東亞的參與顯著增多，成為「飄在三國關係上空的那片烏雲」，改變、干擾甚至可以說破壞了中日韓三國合作機制。南韓尹錫悅政府上台後奉行「親美」和「親日」政策，使得韓日成為美國遏制中國前沿兩翼的格局更加分明 。

文章強調，如何平衡對美及對華關係，如何處理來自美國的指揮棒，是否真正拒絕選邊站隊、不參與陣營對抗，是韓日無法迴避的問題，也必然會影響到中日韓三國合作機制的恢復狀況。

文章說，美國的因素並非不能克服，連美國自己近期也反覆強調不願與中國「脫鉤」，就是想把與中國競爭的成本壓到最低。說到底，中日韓三國是「搬不走的鄰居」，亞洲也是三方共同的家園，三國合作的好處，遠遠多於三國敵對的好處。

文章表示，中方相信韓日希望恢復三國合作機制的意願是真實的、佔主流的。「再往前走幾步，就是佈滿鮮花與果實的勝境，而往後退幾步則是充滿污穢與危險的地緣政治泥沼，在這二者之間做選擇難嗎？」

文章最後強調，「雖然因為各種原因走了一些彎路，但修正方向重返正軌一點也不晚，為實現『三贏』關係，需要中日韓三國的共同努力，尤其需要東京和首爾展現出更多的戰略自主」。