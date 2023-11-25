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鋪路領袖峰會 陸外交部：王毅將出席26日中日韓外長會

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外長王毅確定出席中日韓外長會議，為恢復自2019年12月中斷的三國元首峰會鋪路。圖為2019年8月三國外長會議於北京舉行。（美聯社）
大陸外長王毅確定出席中日韓外長會議，為恢復自2019年12月中斷的三國元首峰會鋪路。圖為2019年8月三國外長會議於北京舉行。（美聯社）

根據大陸外交部網站，外交部發言人毛寧宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席11月26日在韓國釜山舉行的中日韓外交部長會。

這場三國外長會議將是自2019年8月以來，時隔4年多後首次舉行。大陸外長王毅、日本外務大臣上川陽子，及南韓外交部長官朴振出席皆出席會議，將廣泛討論加強三方合作，以及其他地區及全球議題，更重要的是，為自2019年停擺的三國領導人峰會鋪路。

上一次三國領導人峰會是2019年12月在大陸四川成都召開，2020年由韓國擔任主席國，但受新冠疫情和中日韓關係惡化等因素影響，對話機制陷入停頓，包含外長會、元首峰會都一直延宕至今。

韓聯社報導，韓中、韓日外長26日早上將分別舉行雙邊會談，之後三國外長共進午餐，並在午餐後舉行三方會議。

三方曾考慮在會後舉行聯合記者會，但因中方的行程安排有變，決定不安排記者會。且因時間關係，中日外長恐難拜會南韓總統尹錫悅。

報導稱，王毅和上川陽子可能在25日抵達南韓。這將是王毅時隔2年多再次到訪，而上川陽子是自今年9月就任後首次訪韓。

外交部 王毅 三國

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