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中法外長會談後 王毅：中歐攜手 「新冷戰」就打不起來

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中法外長會談後並共同會見記者。 大陸外交部網站
中法外長會談後並共同會見記者。 大陸外交部網站

據大陸外交部昨午夜訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨在北京同法國外交部長科隆納舉行會談，王毅表示，站在新的歷史起點，中方願將中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固，讓中法合作繼續走在世界前列。雙方要加大多邊領域相互支持，展現中法關係超越雙邊範疇、發揮全球影響力的重大意義。科隆納表示，法中關係特殊且重要，法方始終堅持在互信的基礎上進行對華合作。法方堅定奉行一個中國政策，願與中方一起開啟兩國關係更加輝煌的下一個60年。

會談後共同會見記者時，由於下個月中歐峰會即將登場，王毅被問及如何看待當前情勢下的中歐關係時表示，中歐要做多邊主義的實踐者，只要中歐攜手，陣營對抗就不會出現，世界分裂就不會發生，「新冷戰」就打不起來。

王毅在會談中表示，今年，在兩國元首戰略引領下，中法高層交往亮點紛呈，機制對話接續舉行。歷經60年風雨的中法兩國將繼續秉持獨立自主精神屹立於世界大國之林，將繼續以成熟穩健的雙邊關係為動盪不安的世界提供更多的穩定性。

他說，站在新的歷史起點，中方願同法方賡續傳統、面向未來，將中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固、更富活力，讓中法合作繼續走在世界前列。

王毅指出，雙方要繼續發揮好中法戰略、經財、人文三大對話機制統籌協調作用，盡快盤活用好現有機制，推動建立新的對話管道，為深化拓展兩國務實合作注入新動力。中方願同法方擴大相互開放水平，推動共建「一帶一路」高品質發展，實現互利共贏。

但他表示，希望法方提供中國企業更公平、公正、非歧視的營商環境。雙方要加大多邊領域相互支持，打造更多合作亮點，展現中法關係超越雙邊範疇、發揮全球影響力的重大意義。

王毅強調，中方始終視歐洲為多極化世界中的重要一極，支持歐盟戰略自主，支持歐洲發展壯大，支持歐洲一體化進程。中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利害衝突，雙方是夥伴不是對手，合作遠大於分歧。雙方完全可以透過溝通對話增進互信，透過友好協商妥處分歧。法國是歐盟大國，相信法方將為中歐關係健康穩定發展持續發揮重要建設性作用。

科隆納則表示，法中關係特殊且重要，法方始終堅持在互信的基礎上進行對華合作。法方堅定奉行一個中國政策，願同中方一道，以明年法中建交60週年為契機，深化經貿、科技、農業、旅遊、航空航太、人工智慧等領域合作，開啟兩國關係更加輝煌的下一個60年。

她說，法方願與中方深化在聯合國等多邊框架下合作，共同應對氣候變遷、保護生物多樣性等全球挑戰，實現聯合國永續發展目標。法方支持建立強大的、獨立自主的歐盟，支持歐盟整體加強對華合作，並支持歐中領導人會晤取得正面成果。法方支持開放合作，反對保護主義。

會談後兩人並共同會見記者。王毅被問及如何看待當前情勢下的中歐關係時表示，當前國際情勢變亂交織，中方堅定支持歐洲走向團結自強，始終認為歐洲是多極世界中不可或缺的部分，是全球穩定中至關重要的一極。中國和歐洲應堅持獨立自主，確定並深化中歐全面戰略夥伴關係。他指出，中歐要做多邊主義的實踐者，堅持透過對話談判解決危機，共同推動多邊主義和全球治理。只要中歐攜手，陣營對抗就不會出現，世界分裂就不會發生，「新冷戰」就打不起來。

另在談及中法關係時，王毅提出四項工作方向，其中一項是「深化全方位高品質合作」。他表示，雙方將持續運用戰略、經濟財金、人文三大對話機制，並創設交流對話新管道，深化在民用核能、航空航太等傳統優勢領域合作，挖掘教育科研、能源轉型、永續發展等新興領域合作潛力，積極探索第三方市場合作，推動共建「一帶一路」高品質發展。

大陸外長王毅昨與法外長科隆納舉行會談。 大陸外交部網站
大陸外長王毅昨與法外長科隆納舉行會談。 大陸外交部網站

王毅 機制 歐盟

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