快訊

以哈首批人質換囚名單曝！邊打邊談…休戰4天最大功勞是他

陸對六國試行免簽獲各國歡迎 德大使：前所未有的便利

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
陸推出歐洲五國及馬來四亞等六國試辦免簽一年，獲德法等國歡迎。圖為外國觀光客在福州三坊七巷景區遊玩。（中新社）
陸推出歐洲五國及馬來四亞等六國試辦免簽一年，獲德法等國歡迎。圖為外國觀光客在福州三坊七巷景區遊玩。（中新社）

大陸外交部昨24日宣布，為進一步促進中外人員往來，服務高品質發展和高水準對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。大陸《環球時報》報導，這項消息立即引發相關國家關注。

大陸外交部發言人毛寧昨24日在例行記者會上表示，2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友及過境不超過15天，可免辦簽證入境。

對此，環時引述德國《法蘭克福匯報》報導，該報以「中歐峰會前的魅力攻勢」定義這一開放措施說，中國此前尚不存在對歐洲人的這種免簽待遇。這項措施旨在將遊客和商人帶到中國。

而《德國之聲》24日也報導，德國駐華大使帕特里夏．弗洛爾在社交平台X上對這一措施表示歡迎，稱「這一決定將使許多德國公民前往中國的旅行變得前所未有的便利」。

而根據法國《西部報》24日報導，正在中國訪問的法國外交部長科隆納也對此「好消息」表示歡迎。法國財經媒體「Zonebourse」評論稱，中國對包括法國在內的六國免簽，是疫情後刺激旅遊業的一攬子舉措中的一項。

報導稱近來，中國已採取措施恢復國際航班，本月早些時候，中國已將72/144小時過境免簽政策擴展到包括挪威在內的54個國家。往返中國的國際航班恢復速度雖然比不上國內航班，但近期明顯在加快，預計未來五個月每週會有16,680班航班，客運航班量將恢復到四年前的71%。

國際航班 免簽

延伸閱讀

法國外長訪華強調「致力於與中國對話」

訪陸見李強、王毅 法外長：致力於與中國對話

看起來像Volkswagen ID.5的偽裝純電跑旅出沒！骨子裡竟另有其人

德國補貼台積電（2330）承諾跳票 網卻樂觀其成：利多續噴

相關新聞

救觀光 陸擴大單方面免簽入境

大陸疫後，海外遊客、商務人士來陸數量恢復遠不如預期，大陸外交部昨天日宣布，對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞六...

中法人文對話 法外長：法中人文交流成兩國關係強大紐帶

大陸外交部昨深夜發布消息，昨24日中國人文交流機制中方領導者、外交部長王毅與法方領導人、法國外交部長科隆納在北京共同主持...

陸黴漿菌案例增 世衛要求給資訊

中國大陸肺炎黴漿菌案例愈來愈多，以北方地區最嚴重，中國國家衛生健康委員會日前公開說明，除了黴漿菌，還有多種呼吸道疾病交織...

陸對六國試行免簽獲各國歡迎 德大使：前所未有的便利

大陸外交部昨24日宣布，為進一步促進中外人員往來，服務高品質發展和高水準對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對...

從蘿蔔刀到劈啪筒 陸小學生「危險玩具」攻陷校園

日前教育部公告，學生禁帶「蘿蔔刀」到校，引起輿論關注，這個席捲中國大陸、台灣，甚至南韓等多地中小學的新興玩具，成為讓人聞之色變的「危險玩具」。值得注意的是，除了蘿蔔刀，近期還有如「鼻吸能量棒」、「萌寵擠痘痘」，甚至一種可彈射BB彈的「劈啪筒（或稱噼啪筒）」等有安全隱患的玩具，也一一在大陸網路平台上曝光，讓人擔憂，危險玩具是否已經失控。

陸下月對法德義荷西馬等6國 試行單方面免簽入境

中國大陸自年初解封後，海外遊客、商務人士數量恢復不如預期，仍遠低於疫情前水準。大陸外交部24日宣布，對法國、德國、義大利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。