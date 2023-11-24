兩岸醫院院長論壇杭州開幕 促浙台醫藥交流

中國大陸持續推動對台各領域交流，其中，第十二屆海峽兩岸醫院院長論壇24日在浙江杭州開幕，由大陸國台辦交流局副局長李京文在會上，代表國台辦宣讀賀信，稱勉勵兩岸醫界堅定沿著兩岸關係和平發展、融合發展的正確方向，不斷深化交流合作，共同推動健康健康事業發展，共謀民族復興偉業。

據「浙台微訊 」公眾號，第十二屆海峽兩岸醫院院長論壇是疫情以來，該論壇首次回歸線下舉辦，參加的台灣代表創歷年之最，主題為「高水準與強連續」，邀兩岸醫院管理人才參與，大陸方面還有國家衛健委醫改司、浙江省台辦、浙江大學等代表，以及台灣方面台灣醫院協會會長李飛鵬等出席。

開幕式上，國台辦交流局副局長李京文宣獨國台辦賀信，表示肯定兩岸醫院院長論壇在推動兩岸醫院管理務實合作、深化兩岸醫療衛生交流融合方面發揮的重要作用，勉勵兩岸醫界堅定沿著兩岸關係和平發展、融合發展的正確方向，不斷深化 交流合作，共同推動健康健康事業發展，共謀民族復興偉業。

浙江省台辦主任朱林森說，熱忱歡迎廣大台灣同胞積極參與浙江「兩個先行」建設，投身浙台醫藥衛生交流合作，推動兩岸醫療健康產業融合，促進浙江和台灣醫界進一步加強交流互動，共同推動浙江省生命健康科創高地建設。

台灣醫院協會會長李飛鵬表示，海峽兩岸醫院院長論壇舉辦十多年來，兩岸醫務管理同道分享了許多實用的醫院營運管理經驗，包括先進醫院評審、科室建設、績效管理、資訊化應用等。希望大家在學習交流中互相吸收有益經驗，並在自己所在醫院落地。

論壇期間，與會兩岸醫療機構和學校代表，將就醫學創新、研究型醫院建設、醫院精細化管理、綠色低碳醫院建設、 智慧醫療、醫媒融合等主題進行探討，並聚焦危重重症救治、病患就醫體驗提升等主題，共謀連續性醫療服務的實踐方案。