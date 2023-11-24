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對藍白合破局表態 國台辦：希望選舉結果有助台海和平

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中國大陸國台辦發言人陳斌華對藍白合破局，表達陸方立場，他過去也曾多次抨擊民進黨總統候選人賴清德是「台獨工作者」，破壞台海和平。(記者陳政錄／攝影)
中國大陸國台辦發言人陳斌華對藍白合破局，表達陸方立場，他過去也曾多次抨擊民進黨總統候選人賴清德是「台獨工作者」，破壞台海和平。(記者陳政錄／攝影)

台灣2024總統大選「藍白合」破局，國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲24日分別宣布副手並登記參選，對此，連過去一向稱「不介入台灣選舉」的大陸國台辦，今晚也發布回應表態，稱大陸尊重「台灣地區」現行社會制度，希望明年初「台灣地區」選舉結果能有助於維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。

大陸國台辦發言人陳斌華24日晚以「答記者問」，就侯友宜、柯文哲24日分別代表國民黨、民眾黨登記參選，宣告「藍白合」破局做出回應。

陳斌華說，我們（中國大陸）注意到有關報導。我們尊重「台灣地區」現行社會制度，希望明年初「台灣地區」選舉結果能有助於維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。

陳斌華接著說，要發展、要交流、合作是台灣主流民意。 目前，台灣正面臨和平與戰爭、繁榮與衰退兩條路、兩種前景的選擇。希望廣大台灣同胞堅守民族大義，堅持「九二共識」、反對「台獨」，在關鍵時刻作出正確選擇，為維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展貢獻力量。

在此之前，對於民進黨總統候選人賴清德組成「賴蕭配」，大陸國台辦另一發言人朱鳳蓮曾於15日在記者會上說，這兩個人湊成「雙獨組合」，「獨上加獨」，對台海形勢意味著什麼，「我想每一位台灣同胞都很清楚」。

台海 藍白合

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